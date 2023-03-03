Сбитый над Енакиево самолет упал за чертой города: первые фото с места крушения

Первые фото с места падения самолета, сбитого сегодня над территорией Енакиево Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Появились первые фото с места падения самолета, сбитого сегодня над территорией города Енакиево в ДНР. Напомним, что сбитое воздушное судно упало в поле за пределами города.

Первые фото с места падения самолета, сбитого сегодня над территорией Енакиево Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первые фото с места падения самолета, сбитого сегодня над территорией Енакиево Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первые фото с места падения самолета, сбитого сегодня над территорией Енакиево Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава администрации города Роман Храменков, в результате падения самолета никто из местного населения не пострадал.

- На земле однозначно никто не пострадал, потому что в том месте находится фермерское хозяйство. И хозяин сообщил, что (самолет, - ред.) лежит в полях, в лесополосе. Ни территория поселка, ни территория города не задеты, - заявил мэр.

Первые фото с места падения самолета, сбитого сегодня над территорией Енакиево Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первые фото с места падения самолета, сбитого сегодня над территорией Енакиево Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первые фото с места падения самолета, сбитого сегодня над территорией Енакиево Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Градоначальник отметил, что сбитый самолет однозначно военный, однако установить его принадлежность пока не удается. По словам Храменкова, пилотам удалось катапультироваться и спуститься на землю на парашютах. Сейчас их ищут, однако установить точное местоположение летчиков на данный момент проблематично - поиски затрудняют лесополоса и оттаявшая земля на полях.

- Самолет упал, дымится, горит. Двоих катапультировавшихся пилотов было видно на парашютах, - рассказал глава администрации Енакиево.

Первые фото с места падения самолета, сбитого сегодня над территорией Енакиево Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первые фото с места падения самолета, сбитого сегодня над территорией Енакиево Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На месте падения самолета работают экстренные службы.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Харцызске после ракетного удара ВСУ наблюдаются проблемы с водоснабжением

Обстрелом обесточено насосное оборудование, подающее воду на город (подробнее)