ВСУ атаковали с беспилотника один из рынков в Донецке, ранены два мирных жителя

Это уже вторая за день атака противника, нанесенная с воздуха Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня днем украинские боевики сбросили на рынок в Донецке боеприпас с беспилотного летательного аппарата, в результате чего были ранены два мирных жителя. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что инцидент зафиксирован в микрорайоне шахты имени Абакумова Кировского района столицы.

- В 10:40 В Кировском районе на рынке микрорайона шахты имени Абакумова по улице Дагестанской в результате сброса боеприпаса с БПЛА получили ранения женщина 1953 и мужчина 1964 годов рождения, - проинформировал мэр.

Отметим, что это уже вторая за сегодняшний день атака ВСУ на город с помощью беспилотника. Утром украинская армия сбросила боеприпас на здание администрации в поселке Старомихайловка в западной части Донецка. Там также пострадали два человека.

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