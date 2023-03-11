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НовостиПолитика11 марта 2023 14:40

ВСУ вновь атаковали с беспилотника поселок Старомихайловку под Донецком, ранен мужчина

Инцидент произошел по улице Калинина
Ирина ДМИТРИЕВА
Украинские боевики все чаще используют беспилотники против мирных жителей Донбасса, сбрасывая на населенные пункты самодельные бомбы

Украинские боевики все чаще используют беспилотники против мирных жителей Донбасса, сбрасывая на населенные пункты самодельные бомбы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВСУ все чаще используют беспилотники против мирных жителей Донбасса, сбрасывая на населенные пункты самодельные бомбы. Так, в ДНР сообщили об очередной подобной атаке со стороны украинских войск. Ударный дрон стал причиной ранения жителя поселка Старомихайловка, расположенного к западу от Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в пгт Старомихайловка по улице Калинина получил ранение мужчина 1994 года рождения, - проинформировал мэр.

Напомним, что 4 марта украинская армия уже сбрасывала боеприпас на здание администрации в поселке Старомихайловка под Донецком. Тогда в результате атаки получили ранения два человека.

Чуть позже стало известно, что ВСУ атаковали с беспилотника один из рынков в Донецке, где также были ранены два мирных жителя. Инцидент произошел в микрорайоне шахты имени Абакумова Кировского района столицы.

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