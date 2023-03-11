ВСУ вновь атаковали с беспилотника поселок Старомихайловку под Донецком, ранен мужчина

Украинские боевики все чаще используют беспилотники против мирных жителей Донбасса, сбрасывая на населенные пункты самодельные бомбы Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВСУ все чаще используют беспилотники против мирных жителей Донбасса, сбрасывая на населенные пункты самодельные бомбы. Так, в ДНР сообщили об очередной подобной атаке со стороны украинских войск. Ударный дрон стал причиной ранения жителя поселка Старомихайловка, расположенного к западу от Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в пгт Старомихайловка по улице Калинина получил ранение мужчина 1994 года рождения, - проинформировал мэр.

Напомним, что 4 марта украинская армия уже сбрасывала боеприпас на здание администрации в поселке Старомихайловка под Донецком. Тогда в результате атаки получили ранения два человека.

Чуть позже стало известно, что ВСУ атаковали с беспилотника один из рынков в Донецке, где также были ранены два мирных жителя. Инцидент произошел в микрорайоне шахты имени Абакумова Кировского района столицы.

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