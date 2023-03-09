В ДНР освободили еще один населенный пункт на артемовском направлении

Ранее сообщалось, что под контроль ВС РФ перешла вся восточная часть Артемовска Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Под контроль российских войск перешел еще один населенный пункт на артемовском направлении в ДНР. Речь идет о селе Дубово-Васильевка, расположенном к северо-западу от города. Об этом сообщил руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

- Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК «Вагнер». На окраинах идут бои. Вся территория населенного пункта под нами, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что под контроль ВС РФ перешла вся восточная часть Артемовска. Под контролем российских сил находится часть города, расположенная восточнее реки Бахмутки. Известно также, что ВСУ перебрасывают боеспособные части под Артемовск, чтобы избежать полного окружения. Украинские боевики усилили работу артиллерии и ведут огонь по наступающим войскам ВС РФ. По словам врио Главы ДНР Дениса Пушилина, противник упирается и сделал символ из Артемовска так же, как из Соледара. Руководитель Республики уверен, что для ВСУ нет стратегической целесообразности удерживать город.

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