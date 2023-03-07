ВСУ перебрасывают боеспособные части под Артемовск, чтобы избежать полного окружения

Киев усиливает группировку своих войск в Артемовске. Фото: соцсети
Украинская армия перебрасывает боеспособные части на запад Артемовска, чтобы избежать полного окружения города российскими войсками. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
- Командование вооруженных формирований Украины пытается предотвратить полное окружение Артемовска. С этой целью отмечена переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта, - заявил он.
По словам Марочко, были усилены позиции в районе снабжения дорог. Противник пытается остановить наступление российских военных, накрывая их артиллерией.
- Также из района населенного пункта Часов Яр усилилась работа артиллерии по нашим наступающим порядкам, - рассказал офицер.
Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что противник упирается и сделал символ из Артемовска, так же, как из Соледара. Руководитель Республики уверен, что для ВСУ нет стратегической целесообразности удерживать город.
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