В ДНР заявили, что в Артемовске остались около десяти тысяч украинских военных

Ситуацию в городе можно сравнить с дебальцевским «котлом». Фото: соцсети
В городе Артемовск, находящемся в оперативном окружении, остаются около десяти тысяч солдат ВСУ. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия» советник Главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Он отметил, что это достаточно большой гарнизон.
- Некоторые части покинули его, некоторые части пытаются покидать его. При этом наша артиллерия старается их достать, - рассказал собеседник.
По словам Гагина, российские войска контролируют все подъезды к Артемовску, поэтому доставлять сюда боеприпасы и перевозить военных для ВСУ проблематично и опасно. Однако не исключено, что украинская армия будет предпринимать попытки прорваться в город для того, чтобы доставить своим солдатам боекомплект.
- И точно так же будут попытки прорваться оттуда, в том числе с боем, чтобы попасть в тот же Часов Яр, - отметил представитель ДНР.
По словам советника, ситуацию в городе можно сравнить с дебальцевским «котлом».
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают боеспособные части под Артемовск, чтобы избежать полного окружения.
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