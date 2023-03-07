В ДНР заявили, что в Артемовске остались около десяти тысяч украинских военных

Ситуацию в городе можно сравнить с дебальцевским «котлом». Фото: соцсети

В городе Артемовск, находящемся в оперативном окружении, остаются около десяти тысяч солдат ВСУ. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия» советник Главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Он отметил, что это достаточно большой гарнизон.

- Некоторые части покинули его, некоторые части пытаются покидать его. При этом наша артиллерия старается их достать, - рассказал собеседник.

По словам Гагина, российские войска контролируют все подъезды к Артемовску, поэтому доставлять сюда боеприпасы и перевозить военных для ВСУ проблематично и опасно. Однако не исключено, что украинская армия будет предпринимать попытки прорваться в город для того, чтобы доставить своим солдатам боекомплект.

- И точно так же будут попытки прорваться оттуда, в том числе с боем, чтобы попасть в тот же Часов Яр, - отметил представитель ДНР.

По словам советника, ситуацию в городе можно сравнить с дебальцевским «котлом».

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают боеспособные части под Артемовск, чтобы избежать полного окружения.

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