Под контроль ВС РФ перешла вся восточная часть Артемовска

Левый берег реки Бахмутка в Артемовске перешел под контроль российских сил. Фото (архив): УНМ ДНР

Под контроль Вооруженных сил России перешла вся восточная часть Артемовска. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя ЧВК Евгения Пригожина.

- Подразделения ЧВК «Вагнер» заняли всю восточную часть Бахмута (Артемовск, - ред.), - говорится в аудиообращении, которое распространила его пресс-служба.

Уточняется, что под контролем российских сил сейчас находится часть города, расположенная восточнее реки Бахмутки.

Напомним, ранее в ДНР заявили, что в Артемовске остались около десяти тысяч украинских военных. Город находится в оперативном окружении российских войск. Сообщалось также, что ВСУ перебрасывают боеспособные части под Артемовск, чтобы избежать полного окружения. Украинские боевики усилили работу артиллерии и ведут огонь по наступающим войскам ВС РФ. По словам врио Главы ДНР Дениса Пушилина, противник упирается и сделал символ из Артемовска так же, как из Соледара. Руководитель Республики уверен, что для ВСУ нет стратегической целесообразности удерживать город.

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