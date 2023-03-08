В ДНР показали кадры точной работы ВКС России по позициям, технике и складам с боеприпасами ВСУ на авдеевском направлении

ВКС России успешно выполняют задачи (иллюстрация). Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Народная милиция Донецкой Народной Республики опубликовала видео точной работы воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации по позициям и складам с боеприпасами украинских вооруженных формирований.

- Наша авиация нанесла ряд точечных ударов по выявленным разведкой целям противника на авдеевском направлении, - сообщили в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

Отмечается, что точными ударами уничтожено расположение разведывательного подразделения 110-й бригады вооруженных формирований Украины и склады с боеприпасами.

Также на авдеевском направлении ВКС России поразили укрытия техники украинских боевиков.

- Уничтожено три самоходных артиллерийских установки, три танка, четыре БМП и шесть единиц автомобильной техники, - рассказали в НМ ДНР.

Ранее на этом же направлении в ходе ведения разведки были выявлены два пункта временной дислокации украинских боевиков, в которых находились личный состав и бронетехника.

- Точными ракетными ударами цели были поражены, - рассказывают в Народной милиции ДНР. - Уничтожены девять украинских националистов, 19 раненых, также уничтожены один танк, две единицы бронетехники и один автомобиль противника.

Тем временем расчеты 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» 1-й Славянской бригады Первого Донецкого армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации активно работают, нанося огневое поражение врагу. В результате успешных действий зафиксировано уничтожение укрепленного пункта противника.

- Парни пехота стараются, идут вперед, и чтобы поддержать их, дать им возможность как можно больше территории взять, артиллеристам нужно работать на высшем уровне, прицельно, точно, быстро - подчеркнул офицер 1-го Донецкого армейского корпуса Валентин Гацилов.

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