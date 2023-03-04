ВСУ обстреляли город Сватово в ЛНР, ранена местная жительница

Последствия обстрела города. Фото: ТГ/Марочко

Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по городу Сватово в Луганской Народной Республике. По предварительным данным, пострадал один человек. Такую информацию обнародовал в своем телеграм-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что ВСУ открыли огонь по населенному пункту около семи часов вечера.

- По предварительным данным, ранена мирная жительница, - проинформировал офицер.

По словам Марочко, огонь велся противником, предположительно, из артиллерийского орудия калибром 155 мм.

Тем временем ВСУ активизировали удары по Донецку с использованием боевых беспилотников. В результате сброса боеприпасов за сегодняшний день были ранены уже четверо людей. Так, утром украинская армия сбросила боеприпас на здание администрации в поселке Старомихайловка на западной окраине Донецка. В результате были ранены два человека.

Чуть позже ВСУ атаковали с беспилотника один из рынков в Донецке, где также были ранены два мирных жителя. Инцидент произошел в микрорайоне шахты имени Абакумова Кировского района столицы.

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