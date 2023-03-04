ВСУ активизировали удары по Донецку с использованием боевых беспилотников

Украинские боевики начали прибегать к новой тактике обстрелов города с воздуха Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинские боевики начали прибегать к новой тактике обстрелов Донецка - с помощью ударных беспилотников. С них они сбрасывают боеприпасы на мирные кварталы города. С начала суток в столице ДНР зафиксированы уже две подобных атаки ВСУ.

Так, утром украинская армия сбросила боеприпас на здание администрации в поселке Старомихайловка на западной окраине Донецка. В результате были ранены два человека.

- В результате сброса боеприпаса с БПЛА в пгт Старомихайловка в здании поселковой администрации пострадали 2 человека, их анкетные данные уточняются. В самом здании повреждено остекление, - проинформировал в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Чуть позже он сообщил, что ВСУ атаковали с беспилотника один из рынков в Донецке, где также были ранены два мирных жителя. Инцидент произошел в микрорайоне шахты имени Абакумова Кировского района столицы.

- В 10:40 В Кировском районе на рынке микрорайона шахты имени Абакумова по улице Дагестанской в результате сброса боеприпаса с БПЛА получили ранения женщина 1953 и мужчина 1964 годов рождения, - заявил мэр.

При всей своей внешней невинности беспилотник - грозное оружие. Фото: ТГ/Пушилин

Отметим, что ранее Алексей Кулемзин уточнил информацию о вчерашнем сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ, произошедшем в том же Кировском районе Донецка. Тогда в результате детонации снаряда произошло возгорание резервуара для хранения газа на местной автозаправке.

- Пожар был оперативно локализован, - сообщил мэр.

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