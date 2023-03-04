В ЛНР неисправный электрообогреватель привел к пожару в многоэтажном жилом доме, погибли двое людей

Пожарным удалось потушить огонь до того, как он чуть не перекинулся на крышу дома. Фото: МЧС ЛНР

В городе Краснодоне из-за неисправного электрообогревателя погибли двое людей. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что сегодня ночью на дежурную линию «101» поступило сообщение о том, что в квартале Лютикова возник пожар. К месту вызова незамедлительно направились 2 отделения ГПСЧ-6 с автолестницей.

- По прибытию на место спасателями было установлено, что горит квартира на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. В ходе тушения пожара было обнаружено 2 человека без признаков жизни, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что пожарным удалось предотвратить распространение огня на крышу дома. Однако пожар успел уничтожить комнату площадью 15 квадратных метров в двухкомнатной квартире.

В МЧС добавили, что по предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электрообогревателя.

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