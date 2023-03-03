Пострадавших на земле в результате падения самолета в Енакиево нет

Сбитый самолет однозначно военный, однако установить его принадлежность пока не удается. Фото: ТГ/Храменков

В результате падения самолета, сбитого сегодня над территорией Енакиево, никто из местного населения не пострадал. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава администрации города Роман Храменков.

Он уточнил, что сбитое воздушное судно упало в поле за пределами города.

- На земле однозначно никто не пострадал, потому что в том месте находится фермерское хозяйство. И хозяин сообщил, что (самолет, - ред.) лежит в полях, в лесополосе. Ни территория поселка, ни территория города не задеты, - заявил мэр.

Градоначальник отметил, что сбитый самолет однозначно военный, однако его принадлежность пока не установлена. По словам Храменкова, пилотам удалось катапультироваться и спуститься на землю на парашютах. Сейчас их ищут, но установить точное местоположение летчиков на данный момент проблематично - поиски затрудняют лесополоса и оттаявшая земля на полях.

- Самолет упал, дымится, горит. Двоих катапультировавшихся пилотов было видно на парашютах, - утверждает глава администрации Енакиево.

Сообщается также, что на месте падения самолета работают экстренные службы.

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