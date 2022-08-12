За сутки на территории ДНР от обстрелов погибли 4 человека, еще 7 ранены

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

За прошедшие сутки на территории Донецкой Народной Республики от обстрелов погибли 4 человека, еще 7 были ранены. Такие данные приводит Штаб территориальной обороны ДНР.

- За минувшие сутки, с 08:00 11 августа до 08:00 12 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 4 человека и еще 7 мирных жителей получили ранения, включая ребенка 2010 года рождения, - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Донецке двое мирных людей получили ранение, наступив на сброшенную киевскими боевиками запрещенную мину ПФМ-1 «Лепесток».

- При обнаружении взрывоопасных предметов звоните в МЧС по номеру 101, - напоминают жителям в Штабе.

Отметим, что ВСУ практически ежедневно применяют против мирных жителей страны противопехотные мины типа «Лепесток», которые сбрасывают при помощи реактивной артиллерии. Саперы МЧС ДНР продолжают вести борьбу с этими взрывоопасными предметами. Менее чем за месяц они обезвредили около 19 тысяч противопехотных мин дистанционного минирования ПФМ-1, которыми противник забрасывает города Республики.

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