В Донецке от подрыва на украинской мине «Лепесток» пострадал ребенок

Применение ВСУ противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 «Лепесток» уже привело к ранению десятков мирных жителей ДНР. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке очередной жертвой подрыва на украинской мине «Лепесток» стал 15-летний подросток. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- По проспекту Семашко в Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался ребенок 2007 года рождения, - проинформировали там.

Сообщается также, что этим утром украинские силовики разбросали «лепестки» в поселке Зайцево под Горловкой. Запрещенные мины были обнаружены жителями по улице Дыбенко.

- При обнаружении взрывоопасных предметов звоните в МЧС по номеру 101, - напоминают в Штабе.

Отметим, что по данным Штаба теробороны, за прошедшие сутки в Донецке два человека получили ранение, наступив на сброшенную киевскими боевиками запрещенную мину ПФМ-1. Всего же применение ВСУ методов дистанционной установки мин «Лепесток» уже привело к ранению 36 жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По состоянию на 20:00 10 августа в Республике зарегистрированы уже 36 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе ребенка, на минах ПФМ «Лепесток». Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице, - заявили наблюдатели.

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