В ДНР обезвредили 19 тысяч противопехотных мин «Лепесток», сброшенных ВСУ с помощью реактивной артиллерии

Пиротехники продолжают обследовать территорию. Фото: МЧС ДНР

Менее чем за месяц саперы МЧС ДНР обезвредили около 19 тысяч противопехотных мин дистанционного минирования «Лепесток», которыми ВСУ забрасывают города Республики. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Там отметили, что украинские боевики практически ежедневно применяют против мирных жителей страны противопехотные мины типа «Лепесток», которые сбрасывают при помощи реактивной артиллерии.

- Саперы Республиканского спасательного центра МЧС ДНР оперативно уничтожают данные взрывоопасные предметы, согласно заявкам от населения. Всего обезврежено около 19 тысяч единиц противопехотных мин, - рассказали в министерстве.

Напомним, сегодня в Донецке на украинской мине подорвался 15-летний подросток. Инцидент был зафиксирован на проспекте Семашко в Кировском районе столицы. Позже в Штабе территориальной обороны ДНР заявили, что по улице Жилищной в Петровском районе Донецка на мине ПФМ-1 также подорвался мирный житель.

Ранее в СЦКК ДНР сообщали, что применение ВСУ методов дистанционной установки мин «Лепесток» уже привело к ранению 37 жителей ДНР. Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.

По последним данным наблюдателей, ВСУ рассыпали запрещенные мины «Лепесток» над селом Веселое в Ясиноватском районе ДНР. Сообщается также, что этим утром украинские «лепестки» обнаружили в поселке Зайцево под Горловкой. Опасные боеприпасы были замечены местными жителями по улице Дыбенко.

Украинские боевики продолжают дистанционно минировать города Республики. Фото: ТГ/Кулемзин

Кроме того, сообщается, что украинские боевики продолжают дистанционно минировать Донецк. В Кировском районе столицы по улице Делегатской были обнаружены запрещенные мины нажимного действия «Лепесток». А в Киевском районе города националисты сбросили ПФМ-1 на улицы Собинова и Маршака.

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