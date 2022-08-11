ВСУ рассыпали запрещенные мины «Лепесток» над селом Веселое в Ясиноватском районе ДНР

Украинские боевики продолжают дистанционно минировать территорию Республики. Фото: ТГ/Кулемзин
Украинские боевики рассыпали запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 на территории села Веселое Ясиноватского района ДНР. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Там в очередной раз призвали жителей быть осторожными и соблюдать бдительность.
- При обнаружении взрывоопасных предметов звоните в МЧС по номеру 101, - заявили в Штабе.
Напомним, сегодня в Донецке на украинской мине подорвался 15-летний подросток. Инцидент был зафиксирован на проспекте Семашко в Кировском районе столицы. Сообщается также, что этим утром украинские силовики разбросали «лепестки» в поселке Зайцево под Горловкой. Запрещенные мины были обнаружены местными жителями по улице Дыбенко.
Всего же применение ВСУ методов дистанционной установки мин уже привело к ранению 37 жителей Донецкой Народной Республики. Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
Читайте также
В Петровском районе мирный житель подорвался на «Лепестке»
Украинские боевики продолжают дистанционно минировать Донецк (подробнее)