В ДНР под обстрелами ВСУ погибли два мирных жителя

От украинской агрессии гибнут мирные люди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жертвами украинских обстрелов стали еще два мирных жителя ДНР. Они погибли в Донецке и Горловке. Об этом сообщают официальные источники.

- От рук укронацистов погиб мирный горловчанин, в момент обстрела находившийся в сторожке по улице Днепровской (ж/м «Солнечный», Калининский район Горловки), в которую попал вражеский снаряд, - написал в своем телеграм-канале глава администрации Горловки Иван Приходько.

Ранее мэр проинформировал о ранении двух горловчан. По данным СЦКК ДНР, с начала суток украинские боевики выпустили в направлении города более 100 снарядов. Применялись артиллерия и реактивные системы залпового огня.

Тем временем от администрации Донецка поступила информация, что в результате обстрела Киевского района города по улице Чапаева погибла женщина.

- Обстрелы города не прекращаются. Будьте осторожны. Без надобности не выходите на улицу! - призвал жителей руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

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