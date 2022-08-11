В Донецке при обстреле со стороны украинских войск был ранен ребенок

От украинских обстрелов страдают мирные жители, в том числе дети Фото: Олег УКЛАДОВ

Украинские войска подвергли обстрелу Кировский район Донецка, где ранили несколько человек. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что по улице Адыгейской пострадал мужчина, а по улице Бойченко получили ранения женщина и ребенок 2010 года рождения.

В мэрии же проинформировали о том, что в результате сегодняшнего обстрела Кировского района столицы по улицы Клавдии Назаровой была ранена женщина 1969 года рождения.

Кроме того, сообщается, что украинские боевики продолжают дистанционно минировать Донецк. В Кировском районе столицы по улице Делегатской были обнаружены запрещенные мины нажимного действия «Лепесток». А в Киевском районе города националисты разбросали ПМФ-1 по улицам Собинова и Маршака.

Напомним, вчера вечером в Кировском районе Донецка по улице Семашко, 34а (школа № 78) в результате подрыва противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток» получил ранение 15-летний подросток. Всего же применение ВСУ методов дистанционной установки мин уже привело к ранению 37 жителей ДНР. Один из пострадавших скончался в больнице.

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