«Здоровье детей – наше все!»: «Единая Россия» помогает в лечении ребят из Донбасса

«ЕР» доставила на лечение в Москву семерых детей из Мариуполя. Фото: «ЕР»

Спецборт Министерства обороны Российской Федерации сел в одном из Московских аэропортов. На нем, благодаря помощи «Единой России» («ЕР»), на лечение в лучших медицинских учреждениях страны - Федеральном медико-биологическом агентстве, Российской детской клинической больнице имени Пирогова и других транспортировали семь детей с родителями из Мариуполя.

- Удалось оперативно связаться с врачами и оформить необходимые документы, - рассказали в «ЕР» Детей вместе с родителями уже разместили в ведущих клиниках в зависимости от профиля заболевания.

По словам заместителя Секретаря Генерального Совета «Единой России» Анны Кузнецовой, работа по помощи в лечении детей ведется в рамках деятельности штаба по гуманитарному сотрудничеству партии.

- Часть детей консультируется дистанционно, особенно на освобожденных территориях. Часть привозят в регионы, чтобы можно было как можно быстрее оказать помощь. А детей с серьезными заболеваниями, где требуется участие особых специалистов, вывозят в Москву, - рассказала Кузнецова.

Политик отметила, что в ближайшее время лечение получат еще 47 детей.

- В частности, планируется привезти на лечение в Россию троих воспитанников Краснодонского детского дома-интерната ЛНР, - подчеркнула Анна Кузнецова. - Ранее мы отправляли в этот дом-интернат врачей из Москвы, чтобы посмотреть диагнозы, попробовать помочь здесь вместе со специалистами, а также организовать помощь в Москве. Был составлен список детей. Уже оформляем документы.

Кроме этого, замсекретаря Генсовета партии рассказала, что для таких детей сейчас уже налажен механизм получения гражданства Российской Федерации. По ее словам, с российским документом легче вывозить ребят на лечение в РФ.

- Мы уже наладили оформление гражданства, буквально списками в течение нескольких дней стараемся это делать, чтобы можно было быстрее оказать помощь и вылечить ребенка, - рассказала Анна Кузнецова.

Тем временем замсекретаря Генсовета «ЕР» Дарья Лантратова доставила в Елизаветинский детский подмосковный хоспис коляску для Микаила Нуриева из Мариуполя. Политик навестила мальчика и его семью: маму и бабушку.

Такую нужную коляску для Микаила передала замсекретаря Генсовета «ЕР» Дарья Лантратова. Фото: «ЕР»

Медики диагностировали у Микаила – детский церебральный паралич. Он нуждается в непрерывном приеме медикаментов, реабилитациях, уходе и определенном питании. Однако состояния мальчика ухудшилось из-за продолжительного нахождения в сыром убежище, когда в его родном городе еще полыхали бои. Когда стрельба затихла – его вместе с семьей экстренно эвакуировали в Донецк, в Республиканскую детскую клиническую больницу.

- У этой семьи очень непростая судьба, - говорит Дарья Лантратова. - Им, как и многим мирным жителям Донбасса и освобождённых территорий, многое пришлось пережить. Они остались без дома и документов, длительное время провели в сырых холодных подвалах. Это, безусловно, огромный стресс даже для здорового человека, а тем более критично для ребенка с тяжелым неврологическим заболеванием.

«Единая Россия» вместе с донецким благотворительным фондом «Время добрых» привезли Микаила на лечение в Подмосковье.

- Ребенку требовались сложные средства реабилитации, в том числе инвалидная коляска, которая должна соответствовать его потребностям и медицинским показаниям. Здесь Микаилу оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, - отметила Лантратова.

Мама Микаила Ольга Нуриева благодарит за коляску, говорит, что она была очень нужна, потому что такая - предназначена для очень тяжелых деток, которые не ходят, не сидят, не разговаривают, не поворачиваются.

- Это серьезная составляющая часть реабилитации, половина успеха в лечении. Поэтому мы очень обрадовалась, когда Секретарь Генерального совета «ЕР» Андрей Турчак предложил помочь. Люди серьезно занялись этим вопросом. Нас возили в Москву, подбирали нам коляску. Спасибо всем огромное! – благодарит Ольга.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работает все, даже искусственное сердце!

Российские медики помогли коллегам в ЛНР запустить уникальный аппарат для длительного поддержания кровообращения (подробнее)