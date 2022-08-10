Работает все, даже искусственное сердце!

Роман Мирошников вместе с аппаратом MAQUET ROTAFLOW Фото: Алина ЗАЕЦ

В Луганской республиканской клинической больнице в 2012 году был приобретен по госпрограмме аппарат MAQUET ROTAFLOW – система экстракорпоральной мембранной оксигенации. Запустить аппарат в работу не успели, а потом нагрянул Майдан, госпереворот. С 2014 года аппарат бездействовал – не было специалистов в ЛНР, знающих как с ним работать.

Запустить аппарат помогли российские специалисты из Твери. Главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Тверской области, заведующий службой анестезиологии-реанимации Областной клинической больницы Максим Петрушин помог разобраться врачам республиканской больницы с аппаратом, объяснил, как его использовать. А благодаря помощи из России аппарат обеспечили дорогостоящими расходными материалами.

Роман Мирошников вместе с аппаратом MAQUET ROTAFLOW Фото: Алина ЗАЕЦ

– Аппарат оснащен центрифужными насосами, специальными оксигенаторами (устройство, предназначенное для насыщения крови кислородом и удаления из неё углекислоты, – прим.ред.), которые являются расходными материалами. С помощью него можно до 14 дней замещать функцию сердца, лёгких в зависимости от режимов подключения. Можно практически протезировать функцию сердечной деятельности – давать возможность при тяжёлых кардиогенных шоках восстановиться сердечной мышце, либо использовать при тяжелых пневмониях, в том числе ковидных. В мире и в Российской Федерации такие аппараты используют при ковидных пневмониях для временного замещения функции легких, давая время на восстановление организма, – рассказал заведующий отделением кардиохирургии ЛРБК Роман Мирошников.

Аппарат в работе Фото: Алина ЗАЕЦ

Роман Мирошников отметил, что аппарат используется в сложных случаях, когда шансы пациента равны нулю. А при подключении к аппарату человек получает шанс на жизнь.

Заведующий отделением поблагодарил российских коллег за помощь. Эта помощь была не только в запуске аппаратов и передаче опыта, а и помощь на операционных столах, в приёмном отделении, так как раненые поступали в связи с боевыми действиями.

Роман Мирошников рассказал, что с февраля по июль коллективу отделения было тяжело – медики, которые всегда работают на плановых операциях, столкнулись с ургентными случаями, с ранениями.

– Это было и физически тяжело, и морально, так как бывают сложные ранения, этого никогда в таких количествах в мирной жизни не встретишь. Были тяжелые разнообразные травмы, с которыми мы работали, по сути, круглосуточно – дежурства были у всех наших врачей через сутки. Наши сосудистые хирурги работали с пациентами с передовой, которых привозили со жгутами, турникетами. Бывали случаи, что из операционной две бригады практически не выходили в течение суток, – поделился Роман Мирошников.

Но, тем не менее, в отделении продолжалась и плановая работа. Коллектив кардиохирургии из четырёх человек за последние полгода выполнил 26 операций на сердце с искусственным кровообращением и около 90 операций всего.

Селфи, на фото: заведующий анестезиологическим отделением, врач-анестезиолог ЛРБК Тимур Вагапов, Главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Тверской области, заведующий службой анестезиологии-реанимации Областной клинической больницы Максим Петрушин, зав Фото: Алина ЗАЕЦ

– Для нас это хороший результат. В отделении два хирурга, ординатор и кардиолог, – подчеркнул Роман Мирошников.

Дефицит врачей в Республике есть, но в последнее время заметно ощущается помощь российских коллег.

– Российских врачей разных специальностей очень много приезжает сейчас: нейрохирурги, хирурги общие, травматологи, сосудистые хирурги. Это позволяет немного наших докторов разгрузить. Российские врачи помогают, оперируют как экстренно, так и планово. Они делятся опытом, и таких врачей очень много приезжает с марта, – отметил Роман Мирошников.

Врач подчеркнул, что помощь от России была всегда. С 2016 года начали работать различные гуманитарные программы, по которым в отделении получали дорогостоящие расходные материалы, медикаменты, протезы для операций на сердце. В становлении отделения очень помогли питерские врачи, которые обучали луганских медиков, делились опытом, приглашали к себе на конференции. И сейчас сотрудничество с российскими медиками ещё больше укрепляется.

СПРАВКА

Роман Мирошников

С 2005 года работал врачом общей хирургии, потом перешел в кардиохирургию. С 2014 года является заведующим кардиохирургического отделения Луганской республиканской клинической больницы.

Максим Петрушин

Главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Тверской области, заведующий службой анестезиологии-реанимации Областной клинической больницы. Чтобы приехать в ЛНР он с коллегами взяли отпуск. Проработал в Луганской республиканской клинической больнице две недели.

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