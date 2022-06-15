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Политика15 июня 2022 6:45

Двое погибших и восемь раненых за сутки: В ДНР назвали число новых жертв обстрелов ВСУ

Под вражеским огнем оказались районы восемнадцати населенных пунктов Республики
Ирина ДМИТРИЕВА
От украинской агрессии страдают мирные люди

От украинской агрессии страдают мирные люди

Фото: Олег УКЛАДОВ

По сообщению представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за прошедшие сутки ВСУ открывали огонь по ДНР 64 раза, выпустив в ее направлении 412 боеприпасов. Противником применялись реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», артиллерия калибром 155 и 122 миллиметра, минометы и гранатометы.

- Под вражеским огнем оказались районы восемнадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Куйбышевский и Петровский районы), Горловка (Калининский, Центрально-городской и Никитовский районы, поселок шахты имени Гагарина), Озеряновка, Зайцево, Байрак, Железная Балка, Широкая Балка, Гольмовский, Пантелеймоновка, Кириловка, Аксеновка, Михайловка, Ясиноватая, Еленовка, Красный Партизан, Макеевка, Минеральное и Луганское, - уведомили наблюдатели.

В СЦКК заявили, что в результате обстрелов в ДНР погибли двое гражданских людей, в том числе с ранее освобожденных территорий. Ранения различной степени тяжести получили 8 человек, среди которых мальчик-подросток 2010 года рождения.

Кроме того, снарядами ВСУ повреждены 37 домов и 6 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

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