Двое погибших и восемь раненых за сутки: В ДНР назвали число новых жертв обстрелов ВСУ

От украинской агрессии страдают мирные люди Фото: Олег УКЛАДОВ

По сообщению представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за прошедшие сутки ВСУ открывали огонь по ДНР 64 раза, выпустив в ее направлении 412 боеприпасов. Противником применялись реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», артиллерия калибром 155 и 122 миллиметра, минометы и гранатометы.

- Под вражеским огнем оказались районы восемнадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Куйбышевский и Петровский районы), Горловка (Калининский, Центрально-городской и Никитовский районы, поселок шахты имени Гагарина), Озеряновка, Зайцево, Байрак, Железная Балка, Широкая Балка, Гольмовский, Пантелеймоновка, Кириловка, Аксеновка, Михайловка, Ясиноватая, Еленовка, Красный Партизан, Макеевка, Минеральное и Луганское, - уведомили наблюдатели.

В СЦКК заявили, что в результате обстрелов в ДНР погибли двое гражданских людей, в том числе с ранее освобожденных территорий. Ранения различной степени тяжести получили 8 человек, среди которых мальчик-подросток 2010 года рождения.

Кроме того, снарядами ВСУ повреждены 37 домов и 6 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

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