Под огнем ВСУ погиб мирный житель Горловки

В поселке Зайцево от рук украинских боевиков пострадал детсад. Фото: Штаб теробороны ДНР

Вооруженные формирования Украины нанесли очередной удар по Горловке. В результате обстрела в поселке Аксеновка по улице Розы Люксембург повреждения получил ряд домов, а в Центрально-городском районе Горловки по улице Горной погиб мирный житель 1999 года рождения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Тем временем в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о повреждениях, нанесенных городу обстрелами ВСУ по следующим адресам:

- микрорайон «Комарово», улица Шашурина, 1 - жилой дом. На данный момент микрорайон обесточен, без электроснабжения остались 2568 абонентов.

- поселок Зайцево (южное), улица Героическая, 3, 9 - частный сектор; улица Героическая - детский сад № 74.

Кроме того, под украинский обстрел попала автодорога между Горловкой и Гольмовским. В последнем была повреждена линия электроснабжения, без света оказались 3512 жителей поселка.

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