В результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница Горловки

Последствия сегодняшних обстрелов Горловки. Фото: ТГ/Приходько

Сегодня, 14 июня, в результате обстрела со стороны ВСУ ранена мирная жительница Горловки. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

- В результате обстрела со стороны ВФУ по улице Мичурина, 11 ранена мирная жительница Горловки. Также повреждены дома по ул. Сухумской, 1/2 и по ул. Ярошенко, 8, 41, что в посёлке шахты Гагарина Никитовского района Горловки, - сообщил Приходько.

Напомним, что сегодня в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ погиб 23-летний мирный житель поселка Аксеновки. Также при исполнении обязанностей был ранен сотрудник МЧС.

По информации Приходько, повреждены многоквартирные жилые дома по ул. Шашурина, 1, 3, 5 в поселке Комарова Никитовского района Горловки. Под обстрелом находился жилой массив «Солнечный» (Калининский район), поселок Машзавода им. Кирова и ртутный карьер в Центрально-Городском районе Горловки. В горловском пгт Гольмовской разрывы украинских снарядов около стелы «Гольмовский» и около поселковой дороги, повреждена линия электропередач.

К счастью, жители в момент обстрелов, не пострадали.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое погибших и 18 раненых: Майский рынок в Донецке обстреляли ракетой «Ураган» по приказу командира 25-й бригады ВСУ Евгения Кураша

Военные эксперты рассказали о последствиях варварского обстрела Буденновского района столицы (подробнее)