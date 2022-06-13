Трое погибших и 18 раненых: Майский рынок в Донецке обстреляли ракетой «Ураган» по приказу командира 25-й бригады ВСУ Евгения Кураша

Последствия обстрела Майского рынка Фото: Ольга ЖУКОВА

Сегодня, 13 июня, украинские боевики «отметились» новым кровавым злодеянием против мирных жителей Донбасса. В полдень спальные микрорайоны юго-востока Донецка содрогнулись от мощного взрыва. Ракета упала на Майский рынок. Такого здесь не было за все восемь лет войны.

- Пришел на рынок, слышу бабах-бабах. Люди все тикают, я тикаю, кинул весь товар. Укропы, прекращайте бомбить Донбасс! Вы говорите потом по новостям, что мы вас убиваем, а в себя сами стреляем. Покажите Украине, что натворили ее «защитники»! — сказал приехавшим на место трагедии журналистам местный житель, уцелевший в момент обстрела.

Последствия обстрела Майского рынка Фото: Ольга ЖУКОВА

Над рынком поднимались клубы дыма, горело несколько торговых павильонов. Вокруг раненые, в проходе лежали убитые 50-летняя мать с 11-летним сыном. Тело еще одного погибшего – 43-летнего продавца - обнаружат позже под руинами разрушенного магазина. Вечером сообщат, что ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе два ребенка. Для оказания им необходимой медицинской помощи было задействовано 10 бригад «скорой».

Также зафиксированы повреждения по тринадцати адресам – многоквартирным домам на улицах Полоцкая, 230-й Стрелковой Дивизии, Нижнекурганская.

Последствия обстрела Майского рынка Фото: Ольга ЖУКОВА

В этот день под мощными артиллерийским обстрелами оказались почти все районы Донецка. Жители ДНР не сомневаются, кто их «бомбит» все эти годы – украинские боевики, выполняющие преступные приказы киевского фашистского режима.

Вот и в этот раз военные эксперты опергруппы СЦКК ДНР установили, что противник обстрелял Майский рынок со своих позиций расположенных в районе села Орловка (в нескольких километрах западнее Авдеевки). Оттуда по прямой до Майского 30 километров.

По густонаселенному кварталу города была применена реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-27 «Ураган» - ракета с фугасной боевой частью 9М27Ф. Она может улететь на 70 километров. А эффективная дальность – 35 километров. Вокруг Майского рынка нет военных объектов. Значит, украинские военные точно знали, что от ракеты пострадают только мирные жители.

В Авдеевке и на подступах к городу находятся позиции 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Командир - полковник Евгений Кураш, начальник артиллерии – подполковник Владимир Капитула. Именно эти два человека несут личную ответственность за кровавый обстрел Майского. И других районов Донецка.

В 2019 году полковнику Курашу было присвоено почетное звание «Львовянин года». Фото: Днепропетровской облсовет

Известно, что Евгений Кураш родился 2 февраля 1978 года в Сумах. В 1995 году поступил в военный институт артиллерии. Военную службу начал с должности командира взвода гаубично-самоходной артиллерийской батареи в Закарпатской области. Занимал должности командира батареи, начальника штаба дивизиона, командира дивизиона, начальника штаба воинской части. В 2005 году принимал участие в американской агрессии против Ирака в составе украинского «миротворческого» контингента.

Этот опыт пригодился уже весной 2014 года, когда Киев развязал войну против мирных жителей Донбасса. Кураш с самого начала стал участником так называемой «антитеррористической операции». В 2019 году полковнику было присвоено почетное звание «Львовянин года», а в марте 2021 года он возглавил 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду ВСУ, которая лишь номинально дислоцируется в Днепропетровске. А фактически постоянно находится в Донбассе.

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