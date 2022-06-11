«Вы центр Русского мира сейчас»: В ЛНР побывал известный российский актер Владимир Машков

В ходе поездки народный артист РФ встретился с Главой Республики Леонидом Пасечником. Фото: сайт Главы ЛНР

В Луганскую Народную Республику приехал известный российский актер, народный артист РФ Владимир Машков. В столичном развлекательном центре «Русь» он представил фильм «Движение вверх», в котором сыграл одну из главных ролей. Об этом сообщили в Луганском информационном центре.

Актер отметил, что невероятно счастлив побывать на донбасской земле.

- Здесь весь Русский мир защищает свою землю. Сил вам, уверенности. Я сказал «вам», мне кажется, это опять неправильно, - нам. Мы - один народ, у нас одна судьба и у нас будет одна победа. Другого быть не может, - отметил он во время кинопоказа.

Характеризуя фильм, Владимир Машков попросил зрителей в эти сложные дни перенестись в своем воображении в тот мир и то время, которые были когда-то давно, и представить тех людей, которые жили тогда.

- Посмотрите на их мечты, на их цели. Потому что тогда весь советский народ гордился ими, а сегодня весь российский народ гордится вами. Сил вам. Я - с вами, - сказал он.

В 2022 году Владимир Машков поддержал решение президента РФ о признании республик Донбасса. Фото: сайт Главы ЛНР

После этого актер встретился в Доме Правительства с Главой ЛНР Леонидом Пасечником. Обращаясь к лидеру Республики, он отметил, что Донбасс стал своего рода зеркалом для жителей России.

- Вы защищаете нашу землю. Здесь сейчас решается вопрос борьбы со злом, понимаю, что не навсегда, но вы есть центр Русского мира сейчас. Поэтому для меня большая честь и гордость, что меня пригласили и у меня есть такая возможность встретиться, - сказал он.

В свою очередь, Леонид Пасечник напомнил, что Россия не оставила Донбасс один на один с киевским агрессором, и поблагодарил российских артистов, которые приезжают поддержать жителей Республики в столь непростой час.

- Нам, правда, очень приятно, нам очень приятно видеть таких великих артистов, как вы. Я абсолютно искренне говорю: я поклонник вашего таланта, - сказал Пасечник.

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