ВСУ нанесли ракетные удары по Донецку, Ясиноватой и Макеевке, есть пострадавшие

Пострадавшими занимаются медики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины продолжают атаковать Донецкую Народную Республику. По сообщению Штаба территориальной обороны ДНР, киевские силовики нанесли ракетный удар по Донецку, Ясиноватой и Макеевке, выпустив в направлении жилых кварталов 40 ракет из реактивных систем залпового огня «Град». В результате пострадали мирные люди.

Так, в Куйбышевском районе Донецка был ранен ребенок.

- При обстреле Куйбышевского района Донецка с позиций украинских террористов по улице Забойщиков ранение получил 11-летний мальчик, - проинформировали военные.

В Макеевке украинскими силовиками был атакован поселок Землянки, там ранены несколько человек.

- При обстреле Кировского района по улице Шевченко в Землянках ранены четверо мирных жителей, - заявили в Штабе.

Позже информацию уточнили - в больницу госпитализированы двое мирных жителей, мужчины 1974 и 1979 годов рождения с минно-взрывными травмами.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ возобновили обстрелы территории ДНР из тяжелой артиллерии и «Градов». Обстрелы начались уже с четырех часов утра.

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