ВСУ возобновили обстрелы территории ДНР из тяжелой артиллерии и «Градов»

Обстрелы начались с четырех часов утра. Фото: Штаб теробороны ДНР

Вооруженные формирования Украины возобновили обстрелы населенных пунктов ДНР из тяжелой артиллерии и «Градов». Обстрелы начались уже с четырех часов утра. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, на горловском направлении под обстрелами ВСУ оказались поселки Гольмовский, Широкая Балка, Зайцево и село Михайловка. На донецком под ударами находятся Ясиноватая, Петровский район Донецка, село Пантелеймоновка и поселок Красный Партизан.

В их направлении противник выпустил за четыре часа порядка полусотни артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 миллиметра, а также 30 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град». Кроме того, при обстрелах применялись 120- и 82-миллиметровые минометы и гранатометы.

Напомним, в связи с беспрецедентными обстрелами территории Республики Глава ДНР Денис Пушилин заявил об ответных мерах союзных войск на действия ВСУ.

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