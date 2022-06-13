«Будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации»: Денис Пушилин заявил об ответных мерах на обстрелы ВСУ

Лидер Республики заверил, что предпринимаются исчерпывающие меры, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить в полной мере безопасность граждан. Фото: t.me/pushilindenis

Властями Донецкой Народной Республики предпринимаются исчерпывающие меры, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить в полной мере безопасность своих граждан. В ответ на беспрецедентные обстрелы ВСУ союзные силы Донбасса и РФ задействуют дополнительные ресурсы. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин, который выступил с экстренным заявлением.

Лидер Республики отметил, что противник в буквальном смысле слова перешел все грани. Украинские боевики используют запрещенные методы ведения войны, обстреливая спальные и центральные районы города Донецка, а также других городов и населенных пунктов ДНР.

- В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации, - сказал Денис Пушилин.

По словам Главы Республики, за последние сутки войска русской коалиции уничтожили порядка 30 огневых точек ВСУ. Кроме того, ликвидирован командный пункт противника в районе населенного пункта Мемрик.

Но даже с учетом достигнутых результатов на фронте у противника все еще остается достаточное количество оружия, способного наносить огневые удары по населенным пунктам страны.

Донецк подвергся самому мощному артудару с начала конфликта. Фото: СЦКК ДНР

В связи с этим руководителям министерств и ведомств Республики рекомендовано задействовать на рабочих местах минимальное количество сотрудников, а основной рабочий персонал перевести на дистанционную работу. Такая же рекомендация дана и собственникам частных фирм.

- В ближайшие дни я все же рекомендую по максимуму оставаться в безопасных местах всем гражданам Донецкой Народной Республики и не оставлять без присмотра детей, - подчеркнул Денис Пушилин.

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