Новые жертвы обстрелов: В ДНР погиб еще один и были ранены двое мирных жителей

От украинской агрессии продолжают страдать мирные люди Фото: Олег УКЛАДОВ

В Донецкой Народной Республике сообщают о новых жертвах украинских обстрелов. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в результате обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Кирилловка Волновахского района (временно присоединена к администрации Тельмановского района) погиб мужчина 1955 года рождения.

Кроме того, по оперативной линии СЦКК поступили сведения о ранении женщины 1959 года рождения в Куйбышевском районе города Донецка.

Тем временем в горловском поселке Гольмовский при исполнении служебных обязанностей пострадал сотрудник МЧС ДНР - сообщается, что был ранен мужчина 1967 года рождения.

Наблюдатели также уточнили информацию о погибшем в результате обстрела ВСУ города Горловки - им оказался мужчина 1999 года рождения.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

За сутки на территорию ДНР обрушились более 600 украинских боеприпасов, погибли четверо взрослых и ребенок

Под вражеским огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики (подробнее)