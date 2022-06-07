Украинские боевики обстреляли Ясиновский коксохим

Украинские боевики обстреляли ЯКХЗ. Фото: ДАН

Украинские вооруженные формирования нанесли удар по Ясиновскому коксохимическому заводу. Об это сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- Ранение получил один человек, - сообщили в Штабе.

Ранее сообщалось, что ВФУ обстреляли освобожденный Светлодарск – в результате погибла мирная жительница, еще два человека – получили ранения.

Тем временем украинские боевики продолжают наносить удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры. В результате бессмысленных обстрелов продолжает страдать мирное населения. Ежедневно приходят трагические сообщения о погибших и раненых, в том числе детей. ВФУ нанесли артиллерийский удар по Киевскому району Донецка. Под обстрел попали район исполкома, «Ветка» и жилые кварталы далее в сторону Гладковки.

Напомним, что за прошедшие сутки в результате украинских обстрелов в ДНР погибли девять мирных жителей, еще 18 человек получили ранения. Повреждено 43 жилых дома и 14 объектов инфраструктуры.

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