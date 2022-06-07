За сутки в результате украинских обстрелов в ДНР погибли девять мирных жителей, еще 18 человек получили ранения

Украинские боевики выпустили по жилым кварталам Республики 605 боеприпасов. Фото: ДНР в СЦКК

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 84 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

ВФУ применяли реактивные системы залпового огня «Град», минометы, БТР и артиллерию, в том числе и переданную странами НАТО, выпустив по территории Республики 605 боеприпасов.

- Под вражеским огнем оказались районы шестнадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Ленинский, Калининский и Петровский районы), Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина, пос. ш-ты. Румянцев, Никитовский район, жил. массив Солнечный, Калининский район, пос. ш-ты Изотова, Русский Край), Доломитное, Гольмовский, Байрак, Пантелеймоновка, Михайловка, Зайцево Южное, Железная Балка, Макеевка (пос. Землянки, Червоногвардейский р-он), Ясиноватая, Минеральное, Еленовка, Волноваха, Александровка, Лозовое, - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

В результате обстрелов – погибли девять мирных жителей, в том числе парень 2005 года рождения. Еще 18 человек получили ранения.

Обстрелами повреждено 43 жилых дома и 14 объектов гражданской инфраструктуры.

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