СЦКК: Сегодня ВСУ обстреляли Донецк из французской САУ «Caesar»

Противник обстрелял одновременно четыре района столицы

Сегодня, 6 июня, украинские боевики обстреляли одновременно Киевский, Калининский, Ленинский и Куйбышевский районы с окрестностей Веселого с применением артиллерии калибром 155 миллиметров. Это уточненные данные военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР.

- Обстрелы жилых кварталов Донецка совершены из французской самоходной артиллерийской установки «CAESAR» калибром 155 мм, которая по ленд-лизу поставляется ВФУ из стран НАТО, - говорится в сообщении. - Это зона ответственности 25-й ОВДБР (Командир – полковник Евгений Кураш, начальник артиллерии БрАГ 25-й ОВДБР - подполковник Владимир Капитула).

В результате ранения получили двое гражданских лиц: мужчины 1957 и 1960 г.р.

Также зафиксированы повреждения по адресам:

- пр. Ильича 99 - ООО "Славолия Групп";

- пр. Ленинский, 43 – возгорание;

- ул. Вузовская, 7 «а», 9 «а» - частные жилые дома;

- ул. Куйбышева, 33 – возгорание;

- ул. Куйбышева, 67 - Центр славянской культуры; зафиксированы прилеты боеприпасов на территорию детской площадки;

- ул. Куйбышева, 71 – возгорание гаражей;

- ул. Куйбышева, 73 - мебельный цех;

- ул. Локомотивная, 3 "а", 5, 5 "а", 9, 12, 15 - частные жилые домостроения;

- ул. Ткаченко, 145, 147 – многоквартирный жилой дом;

- ул. Щорса, 110 – Донецкгорводоканал КП "Вода Донбасса".

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