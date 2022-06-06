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Политика6 июня 2022 16:54

СЦКК: Сегодня ВСУ обстреляли Донецк из французской САУ «Caesar»

Вооружение калибра 155 миллиметров поставлено из стран НАТО
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Противник обстрелял одновременно четыре района столицы

Противник обстрелял одновременно четыре района столицы

Сегодня, 6 июня, украинские боевики обстреляли одновременно Киевский, Калининский, Ленинский и Куйбышевский районы с окрестностей Веселого с применением артиллерии калибром 155 миллиметров. Это уточненные данные военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР.

- Обстрелы жилых кварталов Донецка совершены из французской самоходной артиллерийской установки «CAESAR» калибром 155 мм, которая по ленд-лизу поставляется ВФУ из стран НАТО, - говорится в сообщении. - Это зона ответственности 25-й ОВДБР (Командир – полковник Евгений Кураш, начальник артиллерии БрАГ 25-й ОВДБР - подполковник Владимир Капитула).

В результате ранения получили двое гражданских лиц: мужчины 1957 и 1960 г.р.

Также зафиксированы повреждения по адресам:

- пр. Ильича 99 - ООО "Славолия Групп";

- пр. Ленинский, 43 – возгорание;

- ул. Вузовская, 7 «а», 9 «а» - частные жилые дома;

- ул. Куйбышева, 33 – возгорание;

- ул. Куйбышева, 67 - Центр славянской культуры; зафиксированы прилеты боеприпасов на территорию детской площадки;

- ул. Куйбышева, 71 – возгорание гаражей;

- ул. Куйбышева, 73 - мебельный цех;

- ул. Локомотивная, 3 "а", 5, 5 "а", 9, 12, 15 - частные жилые домостроения;

- ул. Ткаченко, 145, 147 – многоквартирный жилой дом;

- ул. Щорса, 110 – Донецкгорводоканал КП "Вода Донбасса".

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