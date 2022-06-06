Начмед Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Анна Железная – о родовспоможении в Донбассе: Бросаем все силы на спасение будущих мам и младенцев

Жительница Горловки Александра Сушко приехала родить в Донецк. Акушер-гинеколог республиканского центра охраны материнства и детства Дмитрий Мироненко следит за состоянием будущей мамы и ее ребенка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Непрекращающаяся восемь лет гражданская война в Донбассе не могла не сказаться на здоровье беременных и новорожденных. Из-за недостаточно разнообразного питания, плохой воды, постоянных стрессов здоровье будущих мам и малышей в зоне риска. Выросло количество преждевременных родов, замерших беременностей… Чтобы женщина родила здорового ребенка врачам порой приходится делать и невозможное. О своей линии фронта в интервью «Комсомольской правде» рассказала заместитель генерального директора по лечебной работе Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, доктор медицинских наук, профессор Анна Железная.

ЗДЕСЬ ВСЕГДА БЫЛИ САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - Анна Александровна, насколько сохранилась служба родовспоможения в Донбассе?

- Несмотря на большие кадровые потери, с довоенного времени нам удалось сохранить высокий уровень оказания акушерско-гинекологической помощи. Остались самые стойкие сотрудники во главе с руководителем нашего центра, заведующим кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии детской и подростковой гинекологии Донецкого национального медуниверситета имени М. Горького, профессором, Героем Труда ДНР Владимиром Кирилловичем Чайкой.

Анна Александровна рассказала, что в самом крупном перинатальном центре Донбасса помощь оказывают в достаточном объеме на высоком уровне, который был сохранен с двоенного времени Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сохранив все направления охраны материнства и детства, подтянули за собой молодежь, которая сейчас работает наравне с нами. За последние восемь лет они увидели такие осложнения беременности, о которых в мирное время можно было только прочитать в научной литературе. Так, нередко происходит сбой в работе почек, нервной системы и повышается артериальное давление. При этом могут быстро наступить необратимые последствия. А виной всему - хронический стресс из-за неопределенности и страха за будущее.

- Какой уровень рождаемости в Республике?

- В прошлом году в ДНР родились порядка 8 тысяч малышей. Это гораздо больше, чем появлялось на свет в 2014 - 2016 годах.

- Насколько нынешние реалии сказались на здоровье беременных и малышей?

- По большому счету, сейчас любые роды, самая обычная операция могут обернуться осложнениями – в таких случаях бросаем все силы на спасение матери и малыша. Это своего рода наша линия фронта.

РОЖДЕНИЕ КАЖДОГО РЕБЕНКА – НА ВЕС ЗОЛОТА

- Анна Александровна, как можно повысить уровень рождаемости?

- Одна из приоритетных программ Донецкой Народной Республики должна быть о поддержке репродуктивного здоровья семьи. Потому что рождение каждого ребенка на сегодняшний день – на вес золота! А если двойня или тройня – это подвиг. Перед врачами сейчас стоит задача – помочь беременным доносить и родить детей, а перед Республикой – обеспечить их хотя бы минимальными благами. В первую очередь, жильем.

- Как помогаете будущим мамам из числа беженок?

- Много российских благотворительных фондов оказали гуманитарную помощь в виде расходных материалов, памперсов, влажных салфеток, предметов личной гигиены и детской одежды. В Донецком республиканском центре охраны материнства и детства сформировалась волонтерская группа. Наши сотрудники через социальные сети объявили, что есть люди (а это не только беженцы, но и местные жители, проживающие в районах, где идут постоянно обстрелы), которые нуждаются в помощи. Откликается много жителей России, которые передают именно то, что необходимо. Детское питание, памперсы, одноразовые пеленки, гигиенические средства, одежду для новорожденных и маленьких детей-сирот (как новую, так и б/у, в хорошем состоянии). Мы очень благодарны за такую поддержку.

ВСЕГДА ЛУЧШЕ ПОУЧИТЬСЯ ВООЧИЮ

- Какие открылись возможности для родовспоможения в Донбассе?

- Действительно последние восемь лет мы находились фактически в изоляции. Сейчас стало больше партнерских контактов с медицинскими вузами России, чаще выезжаем на конференции в Москву и другие российские города. Наши специалисты получили возможность участвовать в мастер-классах по применению новых технологий в родовспоможении российских коллег вживую. Всегда лучше поучиться воочию, чем смотреть со стороны.

Специальный мяч во время схваток незаменим. Он уменьшает боль и позволяет родить быстрее Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Достаточно ли оборудования?

- В принципе, у нас есть все необходимое для оказания помощи. Во время вооруженного конфликта получили недостающие наркозно-дыхательные аппараты, оборудование для оказания помощи маловесным детям, родившимися недоношенными. Обновлено эндоскопическое оборудование.

- А какой помощи ждете от России?

- Хотелось бы получить уникальный аппарат лазерной коагуляции для внутриутробной терапии. Все чаще и чаще сталкиваемся с осложнениями беременности, когда женщина вынашивает двух и более детей. Современный аппарат необходим для профилактики, чтобы ни один из плодов в двойне или, допустим, в тройне не погиб.

Также у российских коллег нужно перенять направление внутриутробной хирургии. Вовремя проведенная плоду операция позволяет женщине родить здорового ребенка.

Еще нам надо модернизировать базу для выхаживания недоношенных деток. В Донецком республиканском центре охраны материнства и детства есть детская реанимация на двенадцать коек. У нас сконцентрированы самые сложные новорожденные, малыши с малым весом.

Стоит отметить, что одно из направлений, которое нам надо реанимировать, - оказание помощи бесплодным парам с помощью репродуктивных технологий. Речь идет об экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).

В прошлом году в республиканском центре охраны материнства и детства родились две с половиной тысячи детей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ДОНЕЦКИЕ ВРАЧИ ТВОРЯТ ЧУДЕСА

В прошлом году в республиканском центре охраны материнства и детства родились две с половиной тысячи детей

- Расскажите, пожалуйста, о тяжелых пациентках, которые запомнились больше всего.

- У одной из беременных наступило очень грозное осложнение беременности в виде разрыва печени. Борясь за ее жизнь, мы делали все возможное и невозможное… К сожалению, женщину не удалось спасти. Но, слава Богу, все в порядке с ее ребенком. Девочка развивается, растет! Другая ситуация – после сильного кровотечения из-за хронического стресса мы спасли и роженицу, и ее малыша. Но супруг женщины (отец ребенка) пошел в аптеку и не вернулся. Его убило разрывом снаряда.

Есть масса историй, когда поступают женщины из прифронтовых районов, много месяцев просидевшие в подвалах. Это не могло ни сказаться на здоровье. В условиях обстрелов беременность у женщин зачастую протекает с серьезными осложнениями.

Запомнилась одна из рожениц, которую усилием коллектива и многих людей (а они постоянно приходили сдавать для нее кровь!), удалось спасти. Это большая победа.

- В чем уникальность вашего перинатального центра?

- В Донецком республиканском центре охраны материнства и детства женщина, у которой беременность протекает тяжело, наблюдается, рожает ребенка, а затем находится со своим малышом, пока он не наберет вес. В самом крупном перинатальном центре Донбасса (до войны здесь принимали пять с половиной тысяч родов в год) есть и отделение, в котором постоянно пополняется запас донорской крови и плазмы, жизненно необходимый в экстренных ситуациях.

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