Донбасс возвращает свои территории и растит розы под обстрелами

Милота сильнее любой войны Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мне все вспоминается лето 2014 года. В моем коллективе тогда корректором работала женщина родом с Западной Украины. Оттуда она уехала много лет назад, выйдя замуж за дончанина, родив в Донецке ребенка и обустроившись тут. Но так и не став дончанкой. Она спокойно приняла майдан, снисходительно наблюдала, как валят памятники и рушат историю ее соплеменники и ничто не портило ей аппетит.

Дончане – хоронили детей, Украина – гуляла и пела

Но как только дыхание Русской весны коснулось Донбасса и первые робкие митинги начали собирать жителей Донецка возле ОГА и на площади Ленина, ее как подменили. Она демонстративно перешла на украинский язык, общаясь с нами, любые новости о смене украинского флага на ДНР она воспринимала с яростью. Куда делись привычные умиротворение и благодушие, с которыми она наблюдала беснование майдана. А ведь мы были в добрых отношениях, она угощала всю редакцию своими кулинарными изысками, а однажды в ливень специально побежала домой, чтобы принести мне теплую кофту. Затем началась война, мы расстались на несколько летних месяцев, которые окончились только в октябре.

Мариуполь Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Первые обстрелы, первые разрушения, первая кровь. Тогда мы еще не так устали и реагировали остро. Расстрелянный детский пляж в Харцызске, где самой младшей из 11 погибших было всего 2,5 года, Горловская мадонна с младенцем, жертвы были ежедневно, а наши города и села постепенно превращались в руины. Я все думала, что сейчас чувствует та самая моя коллега? Ведь это зло несут в Донбасс ее земляки и их сторонники. Как, наверное, она терзается сейчас чувством вины, как горько раскаивается, поняв, наконец-то, к чему привел майдан. Господи, как я была тогда еще наивна.

Мы встретились осенью 2014 года. Я переехала из Авдеевки, отданной Украине, в Донецк. Коллега вернулась туда же из отпуска в Западной Украине. Никаких раскаяний и даже элементарного сочувствия не было. Только надменность и еще больше спеси. «У нас было замечательное лето. Гуляли на свадьбах и пекли пирожки», - так она ответила пожилому журналисту-дончанину, который забрел к нам в редакцию. «А гробы тоже так радостно встречали?» - устало поинтересовался он. Тут она даже подскочила, наговорив ему каких-то гадостей, и я поняла, что никаких раскаяний не будет. Удивительно, что к тому времени Донецк уже был уверено под флагами ДНР, но это не помешало коллеге работать тут несколько месяцев, получать зарплату и сочиться ядом в сторону России. Затем она все же уехала. А для меня это стало пониманием, что никто каяться не будет и просить прощения тоже не будут. Уж если эта почтенная мать семейства, интересы которой составляли только семья и кухня, настолько жестока, то что говорить о тех, кто пришел нас убивать?

В Мариуполе открываются порталы в прошлое

Наши гуманитарные поездки в Мариуполь становятся все реже, город наводнили всякого рода гуманитарщики – от диких волонтеров-одиночек до белых «Камазов» из России. И ясно, что голод этому городу не грозит, нужна работа и нужно восстановление, чтобы люди не превращались в иждивецев.

В Донецке начался сезон цветения роз Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мы раздавали гуманитарку в одном из кварталов Мариуполя. На залитой солнцем улице, где запах моря ощущался даже через гарь и пыль. Оно тут было в 15 минутах ходьбы. Квартал этот был примечателен тем, что вся застройка была еще дореволюционной. Лепнина, арочные окна, игрушечные балкончики – все это теперь было либо сгоревшим, либо разрушенным. А на горизонте открывался вид на завод Ильича.

Ко мне подошел молодой мужчина. Я приготовилась услышать еще один вопрос, на который у меня нет ответа. Определив во мне выходца из цивилизации, у меня постоянно спрашивали, где принимают врачи, как вывезти труп из-под завалов, каким образом выехать в Россию, где будут обменивать сгоревшие документы. Но мужчина не спрашивал, он просто утвердительно произнес:

- Красный Лиман.

Я недоуменно посмотрела на него.

- Медучилище, - продолжал он.

- Да…

- Ты – Юля, - опять утвердительная интонация.

- Да. А откуда вы меня знаете?

- Я – Виталий. Твой одногруппник.

И тут я завопила так, что вздрогнула вся грустная очередь, которая стояла за гуманитаркой.

- Виталька! Ты! Как ты тут оказался?! Не может этого быть! О, Господи!

- Тише, не кричи так. Давай отойдем в сторонку.

Есть понимание, что Донбассом дело не окончится Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Он рассказал мне, что после медучилища окончил университет, работает врачом, а живет в Мариуполе с 2006 или 2008 года. Что он хирург.

- Я голос твой узнал, ты с кем-то говорила, а я слышу – такой знакомый голос. Потом долго стоял, смотрел на тебя, стеснялся подойти. Ты меня даже не узнала, а вот ты совсем не изменилась, даже стрижка короткая та же, - он продолжает меня изумлять.

Его квартира сгорела, живет с другими соседями в подвале, работает в больнице. А тут оказался вообще случайно, проезжая на чудом уцелевшей машине.

- Господи, Виталька, чего ж мы стоим? Бежим со мной! Я тебе хлеб дам. Как поздно ты подошел, эх! все пакеты с продуктами мы уже раздали, как жаль.

Он смущается, отказывается, но наш военный, который стоит на выдаче гуманитарки, дает ему мешок хлеба:

- Бери- бери, это же не только тебе, а всем в подвале. И упаковку воды бери.

Я дрожащими руками кидаю ему какие-то медикаменты в найденную коробку.

- А ты журналистом стала? – спрашивает.

- Я не сразу. Я все-таки 13 лет на «Скорой» сначала отработала, ты не думай, - почти оправдываюсь за свой выбор. – А помнишь, какие мы смешные были в этих накрахмаленных колпаках и халатах на парах?

- Господи Боже, кто мог тогда в 90-е подумать, что мы через 30 лет будем стоять с тобой посреди обугленного города, и я буду стараться вне очереди вырвать тебе побольше гуманитарного хлеба и воды, Виталька?

Вдруг вижу, что он плачет.

- Не обращай внимания, у меня нервы ни к черту. Знаешь, у меня ведь много людей умерло на глазах. Они умирали, а я уже ничем им не мог помочь. Их было так много. Они умирали вокруг меня на улице и в больнице.

За восемь лет даже в Донбассе многие забыли, что они - русские

Но самое горькое, к чему, впрочем, все мы начинаем уже привыкать, это упреки от тех, кто жил без нас восемь лет.

- Ты уехала из Авдеевки 8 лет назад. По сути предала нас. И мы, знаешь ли, прекрасно жили, пока вы не сунулись к нам освобождать. Это уже не твой город, - заявляет мне землячка, обвиняя в том, что ее дом разрушен, а сама она осталась без работы.

Мариупольский драмтеатр Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- А чей? Ваш? – спрашиваю ее. - Тех, кто шел табуном на референдум в 2014 году и потом так же легко отрекся от своих взглядов, прогнулся под новую власть, которой сдали наш город через сутки обстрелов? Это вы спокойно приняли новость об отмене русского языка в детских садах и школах, а стукачи ретиво доносили на нерадивых воспитателей. Это вам сменили Георгиевские ленты на маки, а вы и вякнуть не посмели. Это ваши дети учили новую версию истории, а сами вы рядились в вышиванки.

Это, действительно, в вашем, а не в моем родном городе, стали возможны красно-черные флаги националистов и прочая нечисть. А все те, кто организовывал референдум, вдруг стал прислуживать мордатым хлопцам из ВГА. Все это в обмен на гарантированный харч и теплый сортир. Но я не называю вас предателями. Что вы могли против тех, кто вооружен? Против тех, кто похищал и убивал жителей города? Ничего. Город восемь лет назад был отдан на поругание. И виноваты в этом совсем не вы. А вы - только обыватели, из которых в большинстве своем состоит любое общество. Такие, как вы не замечали ни то, что какой-то Горловки или Саханки, а даже соседнего Спартака. Мне больно сейчас за мой город. Читать родные адреса, находить в списках погибших знакомые фамилии и каждый день молиться за вас. Но я знаю, что как легко вы приняли новую власть в 2014 году, так же легко вы выучите гимн России.

Розы Донецка цветут даже под обстрелами и без воды

Но так устроен человек, что чужое горе ему мало болит. А Донецк стиснул зубы и стоит. Освобождаются территории, там начинается восстановление, выплаты и все, что сопровождает мирную жизнь. А у нас пока ничего не меняется, будто восемь лет войны являют свою суть бесконечности. 26 мая дончане вспоминают первый обстрел города и приучаются говорить: «Пошел девятый год войны». Так, как до этого привыкали говорить: пошел второй год, затем третий и т.д.

А 30 мая из освобождаемой Авдеевки прилетел снаряд прямо по центру города. Кто-то потом говорил, целью были гости из России, живущие в гостинице, кто-то – школы, в которых дети должны были писать ЕГЭ. Мне представляется все проще – целью было выбить почву из-под ног, после нашей победы в Мариуполе, Волновахе и сдавшегося-сдувшегося «Азова» (запрещенная в РФ организация), показать, мол, смотрите, куда могут наши новые снаряды доставать и дрожите от страха.

В этот день у моей дочери был день рождения. Планировала собрать ее подружек возле 22-ой школы и отправиться в кафе отеля «Виктория», дочке там понравились беседки и красные рыбки, рядом на Поляне сказок скачут белки. В общем, планировался просто чудный день с мороженным, подарками и прочими приятностями.

Фантом Фото: Юлия АНДРИЕНКО

И вдруг в 10.30 центр Донецка содрогнулся от взрыва. Затем еще и еще. Били по Ворошиловскому району. Я кинула взгляд в окно, птиц сносило взрывной волной. Звенели окна, сотрясался дом и выли сигнализации. Снаряды упали там, где мы собирались встретиться с детворой спустя какое-то время. Мы бы не избежали удара никак. И если бы уцелели на 22-ой школе, то накрыло бы на «Виктории». Там погибли люди, одной женщине оторвало голову и ее долго не могли опознать. Вот такие дни рождения у донецких детей. Женька мудро приняла наше решение не об отмене, а о переносе празднования на мирное время. Когда-то же оно наступит. Зато понимаем, что свой второй день рождения дочка теперь будет праздновать вместе с первым, когда судьба уберегла ее и подружек и не позволила оказаться в месте удара. Настоящий подарок судьбы.

А в Донецке тем временем начинается сезон цветения роз. Они у нас цветут с мая до середины октября. Вопреки всему – затяжной весне, обстрелам и отсутствию воды, которую перекрыла Украина, впрочем, продолжая считать дончан своими гражданами, а Донбасс – своей территорией. Славу города миллиона роз Донецк не уступит никому, здесь даже из осколков снарядов донецкие кузнецы давно научились «выращивать» розы. А раз они цветут, то и мы надежды не теряем.

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