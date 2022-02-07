Александра Лыгина из Санкт-Петербурга – о Донбассе: Для меня слова «своих не бросаем» - не лозунг, а принцип по жизни

Александра Лыгина и Герман Владимиров Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В этот раз 20-летняя Александра Лыгина приехала в Донбасс в составе петербуржской делегации во главе с членом совета при губернаторе Ленинградской области Германом Владимировым. В Донецке уроженка Краснодара не только учится на дипломата, но и помогает, теперь уже с Германом Николаевичем, семьям прифронтовых поселков.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Любовь к Донбассу Александре с малых лет привила бабушка, которая не раз до вооруженного конфликта бывала в Донецке. Вместо колыбельных Наталья Евгеньевна Гвоздикова пела ей советские песни, а первыми книгами Саши были повести Гайдара и Катаева. Наталья Евгеньевна воспитывала внучку на советских ценностях. Уже в 11 лет Саша следила за новостями и задавала вопросы, которые редко интересуют детей в этом возрасте.

В Донбасс Александра приехала на следующий день после своего совершеннолетия, до этого родители не отпускали ее. Саша взяла все деньги, которые заработала репетиторством русского языка и те, которые удалось собрать вместе со своими единомышленниками в Краснодаре, и на всю эту сумму купила канцтовары и рюкзаки для нескольких школьников в Алчевске. В следующем году ей удалось полностью собрать в школу двадцать пять детей из бедных семей, а еще помочь школе самым необходимым. А потом девушка побывала в Донецком аэропорту, где погиб ее любимый парень. Затем Александра Лыгина вернулась в Санкт-Петербург, где приняла самое активное участие в организации работы Музея боевого братства России, который, кстати, вырос из Музея воинской доблести Донбасса. Тогда она и познакомилась с его создателем Германом Владимировым.

Все это время Александра вынашивала планы вернуться в ДНР добровольцем на передовую. Она изучала военное дело, занималась боксом и стрельбой. Но девушке предложили только работу в штабе. Герман Николаевич убедил Александру, что пользу Донбассу она может принести и на других фронтах. Кстати, желание помогать шахтерскому краю у нее появилось еще в школьные годы.

«КП» сообщала, что девушка училась в одной из престижных школ Краснодара. Но при этом там некоторые ученики позволяли себе росписи свастикой и выкрики «Слава Украине!» Александра им говорила, что в Донбассе гибнут люди, невинные дети, и это не повод для шуток.

После этого 13-летнюю девочку стали травить в соцсетях, выслеживали после уроков и угрожали, несколько раз пытались сорвать с ее рюкзака Георгиевскую ленту. Это длилось месяц и закончилось тем, что ее побили парни из старших классов. Только тогда в ситуацию вмешалось руководство школы.

Герман Владимиров с Александрой Лыгиной считают дикостью бомбоубежища в школах. Они ратуют за скорейшее возвращение Донбасса в Россию Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас единомышленница Германа Владимирова руководит пресс-службой просветительского центра «Ленинградский доброволец». Девушка рассказала «КП», какую гуманитарную помощь они оказали жителям и защитникам Донбасса.

ПОМОГАЮТ САМЫМ НЕОБХОДИМЫМ

- Саша, как вы узнали, что в детский сад поселка Гольма в Горловке нужен принтер, сканер и ксерокс?

- В детском саду «Солнышко» на Гольме (оттуда меньше километра до украинских позиций) я была прошлом осенью. Тогда на личные сбережения купила детям игрушек в Донецке на «Маяке» и отвезла. Ребятишки встретили меня тепло, даже стихи читали. Тогда от руководства садика и узнала, что им необходимо устройство, которое совмещает в себе функции принтера, сканера и ксерокса. В этот раз такой же аппарат с Германом Николаевичем отвезли в интернат в Зугрэсе. Прибрести необходимые устройства помогла Приднестровская диаспора в Санкт-Петербурге. Каждый раз мы стараемся помогать жителям Донбасса именно тем, в чем они нуждаются больше всего.

- Все ли подшефные семьи посетили?

- Да. В Донецке, Горловке, Ясиноватой и Докучаевске. Дольше всего помогаем семье Маргариты Вердыш из Горловки, у нее шесть детей.

Герман Николаевич с дочерями и внучкой Маргариты Вердыш. Марина, Герман Владимиров, Ирина и у нее на руках - Виолетта (слева направо). Фото: Личный архив

В прошлый раз приезжали к ним осенью. В их доме, что в Никитовском районе, от обстрелов сыпался потолок. Тогда Маргарита с детьми жила возле террикона, за которым находится печально известная Светлодарская дуга. Сейчас она снимает квартиру и отдает за нее половину своего заработка. Так что наша помощь этой семье пришлась как нельзя более кстати. Для детей привезли теплые вещи, канцтовары, а самой маленькой девочке – еще развивающие игры.

Одной из девочек, у которой из-за связанных с обстрелами стрессов испортилось зрение, один наш знакомый депутат заказал очки. Мы и дальше будем поддерживать семью не только гуманитарными грузами, но и помогать налаживать контакт с местной властью. Добиваемся, чтобы им выплатили положенную компенсацию.

ТРИ ДНЯ БЕЗ ВОЙНЫ

- Саша, что в Донбассе для тебя страшнее всего?

Александра Лыгина привезла теплые вещи и развивающие игры 3-летней горловчанке Виолетте. Фото: Личный архив Александры Лыгиной

- За душу сильно трогают судьбы детей. Многие из них даже не видели мирной жизни. Например, у моей подруги из Ясиноватой сестра родилась через четыре дня после начала вооруженного конфликта в Донбассе. Смотришь ребятишкам в глаза и видишь, насколько они не по годам взрослые и не по-детски серьезные.

- До пандемии коронавируса вы делали проект «Три дня без войны» для детей из прифронтовых поселков, чтобы они в Санкт-Петербурге отвлеклись от ужасов непрекращающегося конфликта и получили радостные впечатления.

- Любой крупный город России способен принять и разместить небольшие группы детей. Было бы желание! У нас оно было и все получилось. Думаю, после пандемии продолжим такие каникулы для детей, чьи семьи живут на линии огня.

Недавно один из мальчиков, побывавший со своей сестрой по программе «Три дня без войны» в северной столице, выиграл в поэтическом конкурсе «Люблю тебя, мой Петербург». В этот приезд всем победителям этого конкурса мы вручили планшеты.

ВОЕННЫМ ПЕРЕДАЛИ ЛЕКАРСТВА

- В этот раз вы побывали и на передовой.

- У меня было давнее желание оказать помощь военным. На Спартак, что в северном пригороде Донецка, передали жгуты, перевязочные материалы и лекарственные препараты. Военные пригласили к себе в гости. Они очень тепло встретили; тронуло то, что люди старались поделиться лучшим, что у них было. Потом провели для нас небольшую экскурсию. Рассказали, что украинская сторона, увы, продолжает захватывать «серую» зону». Показывали последствия прилетов.

Запомнились фронтовые животные – два кота и собака. Несмотря на военную условия, они очень ласковые. В целом порадовало, что во время нашего визита было тихо. Там на украинских позициях до недавнего времени был «Правый сектор» (запрещенная в России организация. – Авт.). Они постоянно устраивали какие-то провокации и обстреливали.

Герман Владимиров с Александрой Лыгиной посетили школы в прифронтовой Ясиноватой. Им показали в том числе зал для занятий ЛФК, где дети проходят реабилитацию Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» - ЭТО ПРИНЦИП ПО ЖИЗНИ»

- Как тебе в Донбассе?

- Для меня Донбасс стал родным. Мне повезло встретить здесь много замечательных людей и убедиться, что есть настоящая дружба. Каждый раз, когда сюда приезжаю, меня встречают, как дома.

- О чем мечтаешь?

- Мечтаю, чтобы Донбасс, наконец-то, вошел в состав Российской Федерации. И у людей появилась уверенность, что завтра у них на пороге не окажутся нацисты из ВСУ. Пусть я лично не могу защитить донбассовцев и остановить войну, но со своей стороны буду делать все, чтобы хоть как-то облегчить их жизнь. Потому что это наши, русские люди! И потому что для меня слова «своих не бросаем» - не лозунг, а принцип по жизни.

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