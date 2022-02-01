Член совета при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров: Живу Донбассом много лет и чувствую свою ответственность за его жителей

Герман Владимиров Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР побывала делегация из Санкт-Петербурга во главе с членом совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Германом Владимировым. Гости не только презентовали в Донецке фильм, отснятый в прошлый приезд в Республику, «Дети войны», но и помогли подшефным многодетным семья, а также побывали на передовой. В интервью «Комсомольской правде» Герман Николаевич рассказал о своих планах касательно Донбасса.

ДОВОДИТЬ ДО ОТЧАЯНИЯ НЕЛЬЗЯ

- Герман, что вами движет, когда в очередной раз собираетесь посетить Донбасс?

- Знаете, я еще ребенком бывал в Донецке. У отца было свое предприятие в Славянске, он занимался рыбным хозяйством: разводил сомиков и форель. Маленьким родители таскали меня за собой, с тех пор Донбасс и запал в душу. А когда началась война, не смог остаться в стороне.

Так что, Донбасс уже много лет является частью и образом моей жизни. На данный момент эта территория пока не признана, но она является частью России и нужно здесь помогать людям. В первую очередь простым людям, которые в этой помощи особенно нуждаются.

Жители Питера не равнодушны к происходящему на Донбассе. Герман Владимиров показывает граффити первого Главы ДНР Александра Захарченко в поселке Металлострой.

Есть такое выражение: «Когда исчезает надежда, наступает отчаяние». Вот до этой грани нельзя людей доводить. Моя задача в этом и заключается. Я чувствую свою ответственность за жителей Донбасса.

ПОМОЩЬ В НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

- Вы собираетесь открыть в Донецке представительство просветительского центра «Ленинградский доброволец». Какая будет польза от вашего отделения для жителей Донбасса?

- «Донецкий доброволец» будет оказывать гуманитарную и юридическую помощь, а также заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Документы на регистрацию представительства в Донецке уже подали. Помещение, в котором будут принимать граждан, нашли. Офис пока будет на Текстильщике, позже переберемся в центр города. Думаю, «Донецкий доброволец» откроем до весны. В «Ленинградском добровольце» работают профессиональные юристы, которые знают, как помочь в той или иной ситуации. К слову, все они – уроженцы Донбасса. Правозащитники из Санкт-Петербурга будут курировать сотрудников донецкого офиса, в самом начале дела представительства в столице ДНР будет вести координатор.

Герман Николаевич регулярно передает учебники для школ и интернатов в Донецкой Народной Республике Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- По каким вопросам в «Донецкий доброволец» смогут обратиться местные жители?

- Касающихся жителей ДНР, которые попали в сложные непредвиденные обстоятельства на территории Российской Федерации. Это могут быть проблемы, связанные с трудовым законодательством (те же «кидки»), с административным правом.

ОПОЛЧЕНЦУ «ШИЛИ» НАРКОТИКИ

- Приведите, пожалуйста, пример помощи в конкретной ситуации.

- Расскажу о сложном случае. Бывает, Украина заводит уголовные дела задним числом на ребят, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе, а сами они - уроженцы городов на Украине. Киев пытается «выдергивать» бывших ополченцев в том числе и с территории России. Ребят задерживают по запросам Интерпола, куда обращается украинская сторона. В полицейских участках не всегда вдаются в подробности (а основа таких запросов является фейком!), могут перевести в распределительный центр и дальше экстрадировать на Украину. В такие ситуации мы вмешиваемся. Ведь это просто месть украинской власти за то, что люди в свое время выразили свою позицию и стали на защиту своей родины.

Герман Николаевич регулярно передает учебники для школ и интернатов в Донецкой Народной Республике Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Так вот, в таких ситуациях в полицейский участок приезжают наши адвокаты, юристы. Они максимально делают так, чтобы любое обращение к нам не носило под собой материальной основы. Давайте смотреть правде в глаза, ведь обдирают же эти адвокаты, юристы. Лишь за одну консультацию могут взять немало денег. Мы же консультируем бесплатно и также, по возможности, помогает людям бесплатно. Если дело касается какого-либо уголовного преследования, то потребуется ордер, который выписывают в адвокатской коллегии. Там нужно будет заплатить определенную сумму.

- Герман, кого из жителей Донбасса уже спасли?

- К примеру, последний случай. Александр из Артемовска в 2014 году встал в ополчение, принимал участие в референдуме. А Украина завела на него уголовное дело о том, что он якобы в 2016 году торговал наркотиками… в Артемовске. Его там просто быть не могло. Он здесь (в ДНР. – Авт.) воевал. Александра задержали в Питере по запросу Украины.

- А как он на вас вышел?

- В Санкт-Петербурге меня все знают (как общественно-политического деятеля. – Авт.). Позвонила подруга его жены и мне пришлось ночью ехать в отделение полиции. Утром его уже отпустили.

У Германа Владимирова в ряде городов Республике есть подшефные семьи. Фото: Личный архив

- Жители Донбасса из каких городов России чаще обращаются за помощью?

- У нас есть представительство в Орле - «Орловский доброволец». Бывает, донбассовцы обращаются из Ростова-на-Дону.

ПЕРЕДАДУТ УЧЕБНИКИ ПО ИСТОРИИ И КАРТЫ ПО ГЕОГРАФИИ

- В прошлый раз вы привезли от губернатора Ленинградской области учебники по русскому языку для 10-11 классов образца 2021 года. Продолжите ли свое начинание?

- Узнавал, что на данный момент школьникам ДНР нужны учебники по истории и карты по географии. Я уже провел переговоры с издательствами Москвы, в принципе, они готовы. Думаю, будем работать через Русский дом, который недавно открылся в Донецке.

- В начале визита в ДНР вы подарили коллекционное издание книги о Ленинградской области заместителю председателя Правительства Республики Владимиру Антонову.

- У нас с Владимиром Николаевичем хорошие отношения, взаимопонимание. Руководство Республики видит людей, которые приезжают попиариться или еще как-то использовать тему Донбасса и тех, кто искренне работает в данном направлении, без фальши. В нас Владимир Антонов таких людей и видит. Поэтому, чтобы нам было проще, оказывает в рамках правового поля и своих возможностей поддержку. За это ему огромное спасибо.

ДОСЬЕ «КП»

Герман Николаевич Владимиров - член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям. Донецк для жителя Санкт-Петербурга - второй дом. Герман Владимиров - создатель «Музея Новороссии» в Питере; человек, который регулярно помогает Донбассу, в том числе по гуманитарной линии.

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