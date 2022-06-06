В Донецке начался суд над иностранными наемниками Украины Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 6 июня, в Донецке прошло первое заседание Верховного суда ДНР по делу иностранных наемников. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на пресс-службу суда.

- После предварительного слушания прошло первое заседание Верховного суда ДНР по делам иностранных наемников Киева, воевавших в Донбассе, - сказала собеседница агентства.

Перед судом предстали граждане Великобритании Шон Пиннер, Эндрю Хилл и подданный Королевства Марокко Саадун Брагим.

Ранее Генеральная прокуратура ДНР заявила о передаче в суд уголовных дел в отношении четверых иностранных наемников. Кроме вышеуказанных лиц судебное разбирательство ждет еще одного британца Айдэна Аслина. Их обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в насильственном захвате власти (ст. 323 УК ДНР).

Согласно положениям статьи 323, действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции ДНР, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя страны, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, а при наличии отягчающих обстоятельств либо в военное время - смертной казнью с конфискацией имущества.

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