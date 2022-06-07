Один погибший, двое ранено: ВФУ нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Светлодарска

Светлодарск был освобожден от ВФУ 24 мая 2022 года. Фото: НМ ЛНР

В Светлодарске, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, погибла мирная жительница, еще два человека – получили ранения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- В результате обстрела рыночной площади ранения получил мужчина 1958 года рождения, его жена 1960 года рождения погибла от полученных травм, - говорится в сообщении.

Позже появилась информация об еще одном раненном мирном жителе.

Тем временем ВФУ нанесли артиллерийский удар по Киевскому району Донецка. Под обстрел попали район исполкома, «Ветка» и жилые кварталы далее в сторону Гладковки. В Петровском районе обесточены 1500 бытовых абонентов.

Вооруженные формирования Украины в данный момент продолжают обстреливать жилые кварталы Донецкой Народной Республики.

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