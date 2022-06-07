ВФУ атаковали Яковлевку: ранен мирный житель

Украинские боевики ведут обстрелы жилых кварталов Республики (архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Украинские вооруженные формирования Украины утром 7 июня повергли обстрелам Яковлевку, Минеральное, Байрак, Макеевку и Ясиноватую. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
- В результате обстрела Яковлевки по улице Ясиноватской повреждено домостроение, произошло возгорание. Ранен мирный житель, - сообщили в Штабе.
В Минеральном, в результате обстрела, по улице Мира зафиксированы повреждения нескольких домостроений.
По данным Штаба, ВФУ выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня «Град» по жилым кварталам Макеевки и Ясиноватой, а с использованием 82-миллиметровых минометов был обстрелян горловский поселок Байрак.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Напомним, что за прошедшие сутки в результате украинских обстрелов – погибли девять мирных жителей, в том числе парень 2005 года рождения. Еще 18 человек получили ранения.
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