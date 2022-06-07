Обстрел Донецка 7 июня 2022: ВФУ ударили из артиллерии по Киевскому району

ВФУ обстреляли Киевский район. Фото: Штаб ТерО ДНР
Украинские вооруженные формирования подвергли обстрелу Киевский район Донецка. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
- ВФУ нанесли артиллерийский удар по Киевскому району Донецка, - говорится в сообщении. Под обстрел попали район исполкома, «Ветка» и жилые кварталы далее в сторону Гладковки.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские боевики выпустили по Киевскому району пять 122-миллиметровых снарядов с направления населенного пункта Пески.
Тем временем в результате украинского обстрела обесточены 1 500 бытовых абонентов в Петровском районе столицы.
Напомним, что за прошедшие сутки в результате украинских обстрелов в ДНР погибли девять мирных жителей, еще 18 человек получили ранения. Повреждено 43 жилых дома и 14 объектов инфраструктуры.
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