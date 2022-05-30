Один погибший и восемь раненых мирных жителей: украинские боевики атаковали ракетами «Ураган» Стаханово в ЛНР

Украинские вооруженные формирования обстреляли Стаханов с применение реактивной системы залпового огня «Ураган». По городу было выпущено три ракеты. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совестном центре контроля и координации режима прекращения огня.
- ВСУ в 15:50 выпустили по городу три снаряда, - уточнили в Представительстве.
По предварительным данным городской администрации, в результате обстрела один человек погиб, еще восемь получили ранения.
Ранее сообщалось, что украинские боевики атаковали центр Донецка с примением 155-миллиметровой артиллерии (калибр используемый натовской гаубицей) и реактивных систем залпового огня "Смерч" с кассетным боеприпасом. В результате обстрела погибли пять мирных жителей, еще 20 - получили ранения.
В Буденновском районе, в результате украинского обстрела, погибла 14-летняя девочка, еще один ребенок получила ранения.
Тем временем в результате обстрела Ясиноватой - ранена мирная жительница.
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