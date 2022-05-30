В результате украинского обстрела в Ясиноватой ранена мирная жительница

В Ясиноватой ранена мирная жительница

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины ранения получила мирная жительница. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- В результате обстрела по улице Скрипника получила ранение женщина. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь, - говорится в сообщении.

Напомним, что 30 мая украинские боевики обстреляли Ворошиловский район, центр Донецка. Снаряды попали в район Набережной и Крытого рынка. Огонь велся с применением 155-миллиметровой артиллерии и реактивных систем залпового огня "Смерч". В результате обстрела погибли пять мирных жителей, в том числе подросток 2009 года рождения, 20 человек получили ранения.

В Буденовском районе Донецка в результате обстрела ВФУ погибла девочка 14 лет, еще один ребенок получила ранения.

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