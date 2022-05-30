Украинские боевики обстреляли центр Донецка из американских гаубиц: есть раненые и погибшие мирные жители

Под обстрел ВФУ попал самый центр города. Фото: t.me/NeoficialniyBeZsonoV

Вооруженные формирования Украины обстреляли из артиллерии Ворошиловский район, центр Донецка. Снаряды попали в район Набережной и Крытого рынка. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

- Снаряды украинских карателей повредили классическую гуманитарную гимназию и школы № 5 и № 22, - сообщил мэр.

Под обстрел ВФУ попал самый центр города. Фото: t.me/NeoficialniyBeZsonoV

По данным на 11:36 (мск) в результате обстрела погибли пять мирных жителей, в том числе подросток 2009 года рождения, 16 человек получили ранения.

- Кроме того, один мирный житель погиб при обстреле улицы Динамической Буденновского района Донецка, еще один - на пересечении ул. Генерала Антонова и улицы 50-летия СССР.

Под обстрел ВФУ попал самый центр города. Фото: ДНР в СЦКК

Под обстрел ВФУ попал самый центр города. Фото: ДНР в СЦКК

Под обстрел ВФУ попал самый центр города. Фото: ДНР в СЦКК

Под обстрел ВФУ попал самый центр города. Фото: t.me/NeoficialniyBeZsonoV

По информации военных экспертов представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, работающих на местах обстрелов в центре Донецка, противник применил артиллерию калибром 155 миллиметров (калибр американской гаубицы, - Авт.), а также две ракеты реактивной системы залпового огня БМ-30 «Смерч» с кассетным боеприпасом.

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