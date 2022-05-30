Украинские боевики обстреляли из 155-миллиметровых гаубиц США самые безопасные районы столицы

Такую воронку снаряд оставил в Калиниском районе. Фото: ТГ/Кулемзин

Воскресенье, 29 мая, жители Донецка и Макеевки назвали кровавым. Четверо погибших, двадцать раненых жителей. И это еще не окончательный итог многочисленных обстрелов из артиллерии. Но самое главное – дончане поняли, что в столице ДНР теперь не осталось безопасных районов.

Около 18 часов вечера жители относительно спокойных Буденновского и Калининского районов Донецка услышали несколько очень громких хлопков, как будто отработала ПВО. В этих местах и раньше иногда сбивали украинские ракеты типа «Ураган» и «Точка-У». Можно было угодить под их обломки.

Спустя время, сообщили о «прилете» в многоэтажку на площади Буденного. Снаряд пробил стену на высоте пятого этажа. Трое раненых, в том числе 16-летняя девушка. За всю восьмилетнюю войну этот микрорайон ни разу не подвергался подобным обстрелам.

На площади Буденного снаряд попал в дом на уровне пятого этажа. Фото: ТГ/Кулемзин

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что по этим районам было выпущено 16 снарядов калибром 152 миллиметров. Огонь велся со стороны Авдеевки. Расстояние – около 25 километров. Максимальное для такого типа артиллерии.

Спустя час прилеты в тыл повторились. А потом еще и еще. Появились сообщения о погибшей и раненой жительницах и возгораниях вблизи ГорГАИ и Мотеля.

Тогда-то в СЦКК и выдали «сенсацию». Оказывается, по Донецку бьют из гаубиц калибра 155-миллиметра. Видимо, из тех самых M777, которые США недавно передали Украине. Считается, что артсистемы были получены ВСУ без цифровых средств управления огнем, что затрудняет точное наведение.

На Мотеле от попадания загорелся мебельный склад. Фото: ТГ/Кулемзин

Наверное, не случайно замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал эти обстрелы хаотичными. С военной точки зрения так и есть. А с психологической итак понятно - мирных дончан хотят повергнуть в ужас, запугать.

- Мы все восемь лет были готовы ко всякому развитию ситуации. А за три последних месяца Украина нас еще «Точками-У» приучила к опасности не только в Донецке, но и в более глубоком тылу - в Харцызске, Иловайске, Шахтерске, Снежном, - прокомментировала дончанка Татьяна Григорьева, которая живет на Буденновке, но периодически ездит по делам в эти города.

Впрочем, не стоит недооценивать M777. Эта буксируемая гаубица имеет высокие оперативные возможности. Время развертывания 6 минут, до 5 выстрелов в минуту. Гаубица может вести огонь обычными снарядами на дальность до 25 километров, а управляемыми снарядами «Экскалибур» (Excalibur) – до 40 километров. В последнем варианте круговое вероятное отклонение от цели составляет всего 10 метров.

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