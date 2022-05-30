В Буденовском районе Донецка в результате обстрела ВФУ погибла девочка 14 лет, еще один ребенок ранен

В Буденовском районе Донецка в результате обстрела ВФУ погибла девочка 14 лет. Еще одна девочка госпитализирована. Фото: ТГ/Алексей Куземзин

В результате обстрела Буденновского района по ул. Динамической пострадали две девочки 14 лет. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- По уточненным данным, одна из них погибла, вторая госпитализирована в медицинское учреждение. Кроме того, повреждения получили жилые дома № 8 и № 12 по ул. Динамической. Анкетные данные пострадавших и характер повреждения зданий уточняются, - сообщил градоначальник.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины обстреляли Ворошиловский район Донецка. Повреждения получили жилые дома, гимназия и школы. По предварительным данным: погибли пять человек, 16 человек ранены. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. В СЦКК ДНР заявили, что противник применил артиллерию калибром 155 мм, а также две ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч" с кассетным боеприпасом.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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