В результате обстрела в Киевском районе Донецка тысячи жителей остались без электричества

ВСУ обстреляли Киевский район столицы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины Киевского района Донецка обесточено 26 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- 5500 абонентов остались без электроэнергии, - сообщил мэр города.

Вечером 26 февраля Донецк содрогнулся от мощных взрывов. Вооруженные формирования Украины открыли огонь по столице Республики. Под обстрел попал Киевский район столицы - от Партизанского проспекта до "Ветки". Вооруженные формирования Украины выпустили 24 152-миллиметровых снарядов.

Тем временем ВФУ ужесточили обстрелы территории Донецкой Народной Республики. За один час пришла информация о гибели мирного жителя села Старомарьевка и ранении двух мирных жителей села Саханка и города Иловайск.

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