«Кто не сложит оружие, будет уничтожен - времени на принятие верного решения осталось мало»: Глава ДНР встретился с украинскими военнопленными

Денис Пушилин встретился с украинскими военнопленными. Фото: Администрация Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился с украинскими военнослужащими, которые сложили оружие и сдались в плен Народной милиции ДНР.

- Ну что, война для вас закончилась, - обратился к бывшим солдатам ВСУ руководитель государства. - Я еще раз хочу подтвердить решение Президента Российской Федерации и руководства Министерства обороны: те, кто сложит оружие, после окончания боевых действий отправятся домой.

Пушилин отметил, что решение об амнистии не простое, потому что они и их коллеги исполняли преступные приказы.

- Но при этом мы прекрасно понимаем, что большинство из вас – такие же самые русские люди, как и мы, - говорит Денис Владимирович. - Кто-то из вас был просто введен в заблуждение преступным украинским режимом, который рисовал врага из нас, из России, дикую русофобию развивал во имя каких-то чужих целей. Кто-то из вас просто не думая исполнял приказ, потому что не видел, как по-другому можно поступить.

По окончанию боевых действий - их отпустят домой. Фото: Администрация Главы ДНР

Глава Республики подчеркнул, что сейчас очень хотелось бы, чтобы наступило то время, когда мы все, и вы в том числе, сможем переключиться на мирное строительство, на заботу о своих семьях.

- На то, чтобы созидать, а не разрушать. Разрушать, как вы знаете, – это все быстро, - отмечает Пушилин. - Донецк уж точно за эти восемь лет, как и Луганск, прочувствовал. Строить гораздо тяжелее и сложнее. Но правильней.

Украинским военнопленным дали возможность связаться с родными. Фото: Администрация Главы ДНР

Руководитель Республики уточнил, что сдавшись, бывшие военнослужащие ВФУ приняли единственно правильное решение в сложившейся ситуации, и что по окончании боевых действий домой отправятся те, кто подпишет расписку и обязательство не участвовать в боевых действиях против ДНР, ЛНР и РФ.

- Мы бы и сейчас вас отпустили. Но мы знаем, с кем имеем дело: вас сейчас точно так же завернут СБУшники и прочие, и кинут как мясо. И будут еще предателями считать. Хотя вы поступили грамотно в этой ситуации, - сказал Пушилин.

Денис Пушилин отметил, что сопротивляться бесполезно.

- Сопротивляться во имя чего и во имя кого? Во имя Зеленского? Сомневаюсь, что это выбор здравомыслящего человека. Во имя каких целей, каких задач? Во имя Бандеры и Шухевича? Ну, наверное, многие из вас это считали и считают чушью, просто сделать с этим ничего не могли. А мы – за простые вещи. Понятные, - говорит Глава ДНР. - Мы за то, чтобы разговаривать на том языке, на котором привыкли. Кто-то из вас, если на украинском разговаривает, да разговаривайте! Те, кто на русском, – никто не может это право отобрать, не вправе это сделать. Никто не вправе по-другому считать в отношении наших героических предков – общих предков. Потому что наши с вами деды и прадеды во время Великой Отечественной войны в одном окопе были.

Бывшим солдатам ВСУ покажут, к чему приводят обстрелы мирных городов. Фото: Администрация Главы ДНР

Руководитель Донецкой Народной Республики констатировал, что все военнослужащие вооруженных формирований Украины, которые не сложат оружие, будут ликвидированы.

- Нужно ли сложить оружие? Конечно нужно! Если они не сложат оружие, мы будем вынуждены их уничтожить, - заявил Денис Пушилин.

Глава ДНР предоставил бывшим украинским военнослужащим возможность созвониться с родными. А в это время Денис Пушилин сообщил, что даст соответствующее поручение, чтобы, пока они здесь находятся и продолжаются боевые действия, они имели возможность смотреть, к чему приводят обстрелы мирных городов и к каким разрушениям привели выпущенные украинской армией снаряды.

- И попрошу еще вас отвезти в музей – это наша боль. Самое страшное – это терять детей. 91 ребенок погиб. У каждого своя судьба, своя история и близкие, которые их никогда не вернут. Есть музей, где есть фотографии всех деток, которых убили вооруженные формирования Украины. Потому что им отдавал преступный приказ украинский режим. Я хочу, чтобы вы посмотрели, - говорит бывшим украинским военным Денис Владимирович. - Зачем это нужно? Чтобы вы на будущее своим детям рассказали, что допускать этого никогда нельзя.

Денис Пушилин встретился с украинскими военнопленными. Фото: Администрация Главы ДНР

И чтобы в будущем такое не повторилось никогда. Когда воюют мужики, надевшие военную форму, и когда уничтожают друг друга – это одно.

- Когда снаряды летят по детским садам, по школам, по больницам – это уже не война. Это уже геноцид, - отметил Глава ДНР Денис Пушилин.

На сторону Донецкой Народной Республики уже перешло больше 40 военнослужащих ВСУ.

- Украинские военные сдаются, кто-то с белым флагом, сложив при этом оружие. На данный момент это больше 40 человек. Мы обращаемся к ним, чтобы они сложили оружие и приходили домой, - заявил заместитель начальника УНМ ДНР Эдуард Басурин.

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