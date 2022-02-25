Замкомандира по боевой подготовке ДНР – сложившим оружие солдатам ВСУ: «Для вас, мужики, война закончилась. Вы остались живы, и слава Богу»

Украинские солдаты продолжают сдаваться. Фото: ЛИЦ

В Луганской Народной Республике заявили о новых сложивших оружие и перешедших на сторону ЛНР. Речь идет о 17 военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады.

- Осознание бессмысленности и бесперспективности вооруженного конфликта все больше осознается простыми солдатами ВСУ, которые погибают или становятся инвалидами за политические амбиции киевской власти. Сегодня 17 военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады добровольно сложили оружие, и перешли на сторону Луганской Народной Республики, - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Еще 17 солдат ВСУ сдались в ЛНР. Фото: ЛИЦ

В соответствии с обещанием руководства Республики и нормами международного гуманитарного права, по словам Филипоненко, сдавшимся гарантировано гуманное отношение и личная безопасность.

- В данный момент военнослужащие ВСУ проходят медосмотр, нуждающимся оказывается необходимая медицинская помощь, предоставлено горячее питание и возможность позвонить родным, - рассказывает Иван Филипоненко. - Перешедшие военнослужащие находятся в полной безопасности. После окончания боевых действий они свободно вернутся домой к своим семьям.

Украинские солдаты подписывают обязательство - не участвовать в боевых действиях. Фото: ЛИЦ

Представитель оборонного ведомства Республики призвал украинских военнослужащих последовать примеру своих товарищей, которые отказались выполнять преступные приказы командования, добровольно сложили оружие и сохранили свои жизни.

Тем временем сложившие оружие солдаты ВСУ надеются на скорейшее возвращение домой.

- Ты главное не волнуйся. Не знаю, когда это все закончится. Я уже довоевался. Ты не волнуйся главное, - сказал в телефонном разговоре с мамой один из украинских военнослужащих.

- Все нормально у меня, мама. Я в Луганске. Сказали, что мы не военнопленные и по концу войны будем дома все. Так что со мной ничего не случится. Чем быстрее закончится война, буду дома. Тут все хорошо, - сказал второй.

Украинские солдаты подписывают обязательство - не участвовать в боевых действиях. Фото: НМ ДНР

На сторону Донецкой Народной Республики уже перешло больше 40 военнослужащих ВСУ.

- Украинские военные сдаются, кто-то с белым флагом, сложив при этом оружие. На данный момент это больше 40 человек. Мы обращаемся к ним, чтобы они сложили оружие и приходили домой, - заявил заместитель начальника УНМ ДНР Эдуард Басурин.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Петровское добровольно сложили оружие 15 военнослужащих ВСУ и перешли на сторону Донецкой Народной Республики.

- 15 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону НМ ДНР, из них один офицер и две женщины.

Украинские военнослужащие продолжают сдаваться. Фото: НМ ДНР

В оборонном ведомстве Республики рассказали, что все перешедшие на сторону ДНР украинские военнослужащие добровольно подписали обязательство «не участвовать в боевых действиях против Народных Республик и Российской Федерации».

- Военнослужащие украинской армии, добровольно сложившие оружие, освобождаются от всякой ответственности и после окончания боевых действий спокойно вернутся домой к своим семьям. Для вас, мужики, война закончилась. Вы остались живы, и слава Богу, - сказал добровольно сложившим оружие солдатам ВСУ заместитель командира по боевой подготовке ДНР.

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