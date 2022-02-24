Военнослужащие ВСУ продолжают добровольно складывать оружие и переходить на сторону Республик Донбасса

15 военнослужащих ВСУ сдались в плен Народной милиции ДНР. Фото: НМ ДНР

В районе населенного пункта Петровское добровольно сложили оружие 15 военнослужащих ВСУ и перешли на сторону Донецкой Народной Республики. Об этом заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

- 15 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону НМ ДНР, из них один офицер и две женщины.

15 военнослужащих ВСУ сдались в плен Народной милиции ДНР. Фото: НМ ДНР

В оборонном ведомстве рассказали, что раненому украинскому военнослужащему, добровольно сложившему оружие, оказана первая медицинская помощь.

15 военнослужащих ВСУ сдались в плен Народной милиции ДНР. Фото: НМ ДНР

Оказана первая медпомощь. Фото: НМ ДНР

Ранее в Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что несколько бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР.

- После завершения боевых действий они будут отпущены домой, - цитирует корреспондент Луганского информационного центра представителей оборонного ведомства.

Тем временем командир 30-й бригады вооруженных формирований Украины приказал расстрелять пятерых военнослужащих, пытавшихся перейти на сторону ЛНР.

- Сегодня в районе населенного пункта Новогригоровка пять военнослужащих 30-й омбр ВСУ, осознав бессмысленность вооруженного конфликта, а также опасаясь за свои жизни, предприняли попытку добровольно перейти на сторону ЛНР. Однако командование 30-й бригады, в лице Зиневича отдало указание на хладнокровный расстрел в спину своих подчиненных, - сообщил он.

Руководители Республик Донбасса заявили, что военнослужащие ВСУ, которые примут решение сложить оружие, будут амнистированы, а после завершения операции – отпущены домой.

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