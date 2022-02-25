Под контроль ДНР перешли Николаевка, Новогнатовка и Богдановка

Самые тяжелые сражения идут на южном направлении Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Под контроль Донецкой Народной Республики перешли три населенных пункта, расположенных на мариупольском направлении. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин.

- На Мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль населенные пункты Николаевка, Новогнатовка и Богдановка, а также прилегающие к ним районы и дороги, - проинформировал он.

Эдуард Басурин также уточнил, что в районе села Заможное военнослужащие первого батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ бросили свои позиции, оставив на месте оружие и боеприпасы.

Отметим, что ранее Министерство обороны России сообщило о том, что группировки войск Донецкой и Луганской Народных Республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону вооруженных сил Украины и продвинулись на 6-8 километров в глубину освобождаемой ими территории. Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и авиации.

Ранее сообщалось, что самые тяжелые сражения идут на южном направлении. Основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский назвал главной проблемой минные поля.

- Минные поля не привязаны только к передней линии, но в изобилии понаделаны и во внутренних районах - при продвижении они представляют серьезную проблему. Есть случаи, когда, напоровшись на минное поле, подразделение тут же попадало под артиллерийский обстрел и несло потери, - говорит известный командир.

В целом, по его мнению, ситуация на мариупольском направлении развивается в пользу ДНР.

В Донбассе продолжается спецоперация по освобождению временно подконтрольных Киеву территорий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Тем временем в ЛНР сообщили об освобождении села Лопаскино. Пресс-служба оборонного ведомства Республики опубликовала видео из освобожденного населенного пункта.

- Я последний раз здесь был восемь лет назад, - говорит официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко. - Здесь Луганская Народная Республика.

Напомним, рано утром в четверг, 24 февраля 2022 года, президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Накануне Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к нему с просьбой о помощи.

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